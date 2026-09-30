Ticaret Bakanı Bolat, Milwaukee'deki G20'de Türkiye'nin çözüm önerilerini paylaştı - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Bolat, Milwaukee'deki G20'de Türkiye'nin çözüm önerilerini paylaştı

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Ticaret Bakanı Bolat, Milwaukee\'deki G20\'de Türkiye\'nin çözüm önerilerini paylaştı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milwaukee'deki G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil etti. Toplantıda küresel ticaret, gıdanın baskı aracı olarak kullanılmasının önlenmesi ve zorla çalıştırmayla mücadele ele alındı; GFSEC'te Bakanlar Bildirisi kabul edildi.

(MİLWAUKEE) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Dönem Başkanlığında Milwaukee'de düzenlenen G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bolat, iki gün sürecek toplantıda küresel ticaret sistemi, gıdanın siyasi ve ekonomik baskı aracı olarak kullanılmasının önlenmesi, yapısal kapasite fazlası, "En Çok Kayrılan Ülke" prensibi ve küresel tedarik zincirlerinde zorla çalıştırmayla mücadele konularının ele alındığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Dönem Başkanlığında Milwaukee'de düzenlenen G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katılarak Türkiye'yi temsil etti.

Bolat, iki gün sürecek toplantıda jeopolitik gerilimler, artan belirsizlikler ve ekonomik parçalanma risklerinin küresel ticarete etkilerinin ele alındığını belirtti.

Görüşmelerde Türkiye'nin yaklaşım ve çözüm önerilerini G20 üyesi ülkelerin ticaret bakanlarıyla paylaştıklarını ifade eden Bolat, gıdanın siyasi ve ekonomik baskı aracı olarak kullanılmasının önlenmesi, yapısal kapasite fazlası, "En Çok Kayrılan Ülke" (MFN) prensibi ve küresel tedarik zincirlerinde zorla çalıştırmanın ortadan kaldırılması başlıklarının gündeme geldiğini kaydetti.

Bolat, toplantı marjında gerçekleştirilen Çelik Sektöründe Fazla Kapasite Sorununa İlişkin Küresel Forum'da (GFSEC) ise küresel çelik sektöründeki kapasite fazlasının dış ticarete olumsuz etkileri ile bu sorunla mücadelede yatırım, üretim ve dış ticaret politikalarının koordinasyonunun değerlendirildiğini bildirdi.

GFSEC üyesi ülkelerle Kapsamlı Ortak Eylem Çerçevesi ve Bakanlar Bildirisi'nin kabul edildiğini belirten Bolat, küresel kapasite fazlasıyla mücadelede ortak çabaların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını ifade etti.

Bolat, Türkiye'nin küresel ticaretteki etkinliğini ve rekabet gücünü artırmak, ticari ilişkileri çeşitlendirmek ve ülke menfaatlerini uluslararası platformlarda savunmak amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: ANKA
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