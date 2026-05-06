Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile İlişkisinde Yalan Söyledi

06.05.2026 21:46
Demokratlar, Bakan Lutnick'in Epstein soruşturmasında yalan söylediğini belirterek istifasını istedi.

ABD Kongresindeki Demokratlar, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein soruşturmasında ifade veren Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in, Epstein ile olan bağlantısı konusunda yalan söylediği gerekçesiyle "istifa etmesi" gerektiğini belirtti.

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ndeki kapalı oturumda ifade verdi.

Oturumun ardından basın mensuplarına görüşmeyi değerlendiren Demokrat Kongre üyeleri Ro Khanna, Yassamin Ansari, Suhas Subramanyam ve James Walkinshaw, Lutnick'in kamuoyuna alenen yalan söylediğini savundu.

Khanna, Lutnick'le yaptıkları görüşmede bakanın açıkça defalarca yalan söylediğini ve bu videoyu tüm Amerikan halkının izlemesini istediğini kaydederek, "Eğer Donald Trump bu videoyu izleseydi onu kovardı." dedi.

Ansari de ABD'li bakanla yaptıkları görüşmede Amerikan kamuoyu adına "utanç verici" birçok ifade duyduklarını, bakanın kendilerine ve kamuoyuna gerçeği anlatmadığını ve Epstein soruşturmasından kurtulmaya çalıştığını savundu.

Ansari, "Umarım bir gün bu videoyu tüm Amerikan halkı izler, bu durum çok utanç verici." diye konuştu.

Diğer Demokrat Kongre üyeleri de örnekler vererek Lutnick'in Epstein ile olan bağlantısı konusunda tutarsız ve çelişkili ifadeler verdiğini, birçok kez yalan söylediğini ve derhal istifa etmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Lutnick'in, ailesiyle 2012'de Epstein'in Karayipler'deki adasına gittiğini itiraf etmesinden bu yana ikilinin bağlantılarına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında son yayımlanan belgeler de Lutnick'in ayrıca Epstein ile 2014'e kadar birlikte iş yaptığını ve 2018'e kadar iletişimde olduğunu gösteriyor.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

