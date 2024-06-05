Ticaret Bakanı: Yeşil ekonomiye geçiş sürecinde atacağımız adımlar Türkiye'nin geleceğini daha parlak kılacaktır - Son Dakika
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Ticaret Bakanı: Yeşil ekonomiye geçiş sürecinde atacağımız adımlar Türkiye'nin geleceğini daha parlak kılacaktır

Ticaret Bakanı: Yeşil ekonomiye geçiş sürecinde atacağımız adımlar Türkiye\'nin geleceğini daha parlak kılacaktır

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çevre dostu politikaları ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemeye kararlı olduklarını belirterek, 'Yeşil ekonomiye geçiş sürecinde atacağımız adımlar, Türkiye'nin geleceğini daha parlak kılacaktır.' ifadesini kullandı. Bolat, 'Dünya Çevre Günü' dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sağlıklı bir doğanın gelecek nesillere bırakılabilecek en değerli miras olduğunu vurgulayan Bolat, tüm vatandaşları çevre bilinciyle hareket etmeye ve doğaya sahip çıkmaya davet etti. Bolat, şunları kaydetti: 'Bakanlık olarak, çevre dostu politikaları ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemeye kararlıyız. Yeşil ekonomiye geçiş sürecinde atacağımız adımlar, Türkiye'nin geleceğini daha parlak kılacaktır. Bizler de bu alanda tüm paydaşlarımız ile işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Dünya Çevre Günü kutlu olsun.'

05.06.2024 16:07
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çevre dostu politikaları ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemeye kararlı olduklarını belirterek, "Yeşil ekonomiye geçiş sürecinde atacağımız adımlar, Türkiye'nin geleceğini daha parlak kılacaktır." ifadesini kullandı.

Bolat, "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sağlıklı bir doğanın gelecek nesillere bırakılabilecek en değerli miras olduğunu vurgulayan Bolat, tüm vatandaşları çevre bilinciyle hareket etmeye ve doğaya sahip çıkmaya davet etti.

Bolat, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, çevre dostu politikaları ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemeye kararlıyız. Yeşil ekonomiye geçiş sürecinde atacağımız adımlar, Türkiye'nin geleceğini daha parlak kılacaktır. Bizler de bu alanda tüm paydaşlarımız ile işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Dünya Çevre Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı: Yeşil ekonomiye geçiş sürecinde atacağımız adımlar Türkiye'nin geleceğini daha parlak kılacaktır - Son Dakika

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