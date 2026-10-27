Ticaret Bakanlığı AB makine emniyeti metninin imzalandığını bildirdi, ihracatçı kazanacak - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı AB makine emniyeti metninin imzalandığını bildirdi, ihracatçı kazanacak

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Ticaret Bakanlığı, AB makine emniyeti mevzuatında uyumun tamamlandığını doğrulayan beyan metninin imzalandığını açıkladı. Bakanlığa göre bu adım, AB'ye yılda 10 milyar doları aşan makine ihracatı yapan sektörün serbest dolaşım ilkesinden tam yararlanmasını sağlayacak.

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) makine emniyeti mevzuatında uyum sürecinin tamamlandığını teyit eden beyan metninin imzalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin gereği olarak makine emniyeti mevzuatının AB mevzuatıyla uyumlaştırıldığı belirtildi.

Çalışmaların, Bakanlığın girişimleri ve öncülüğünde yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, AB ile müzakerelerin başarıyla tamamlandığı ve mevzuat uyumunu teyit eden beyan metninin imzalandığı ifade edildi.

Açıklamada, makine sektörünün, AB'ye yıllık 10 milyar doları aşan ihracatı ve AB'ye yapılan toplam ihracatın içindeki yüzde 10'un üzerindeki payıyla, Türkiye ekonomisi ve AB ile ticari ilişkiler bakımından stratejik öneme sahip olduğuna işaret edilerek, "İmzalanan beyan metniyle, makine sektörümüzün Gümrük Birliği kapsamında malların serbest dolaşımı ilkesinden tam anlamıyla yararlanmasının önü açılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.???????

"Somut kazanımlar elde etmek için çalışmaya devam edeceğiz"

Bu çerçevede, Türkiye'de onaylanmış kuruluş atamalarının yapılabilmesi ve makine ihracatçılarının AB üyesi ülkelerdeki üreticilerle eşdeğer koşullarda uygunluk değerlendirme ve belgelendirme işlemlerini burada gerçekleştirebilmesinin mümkün hale geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Makine ihracatçılarımızın AB pazarına ulaşımında karşılaştıkları teknik ve idari süreçlerin kolaylaştırılması, belgelendirmeden kaynaklanan maliyetlerin ve idari yüklerin asgari düzeye indirilmesi ve sektörümüzün rekabet gücünün artırılması yönünde önemli bir kazanım elde edilmiştir. Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin etkin işleyişinin güçlendirilmesi ve sanayimizin AB tek pazarı ile bütünleşmesinin derinleştirilmesi bakımından önemli bir adım teşkil eden bu gelişmenin, tüm makine sanayicilerimize ve ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bakanlık olarak firmalarımızın menfaatlerini her platformda kararlılıkla savunmaya ve ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracak somut kazanımlar elde etmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
Ticaret BakanlığıEkonomiGüncelSon Dakika

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