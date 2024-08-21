Ticaret Bakanlığı, emlakta doğrulanmış ilan sistemiyle denetimleri sıkılaştırıyor - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, emlakta doğrulanmış ilan sistemiyle denetimleri sıkılaştırıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlakta doğrulanmış ilan sisteminin devreye alınmasıyla Bakanlık olarak sıkı denetimler gerçekleştireceklerini belirterek, mevzuata aykırı hareket edenlere 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

21.08.2024 12:53
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlakta doğrulanmış ilan sisteminin devreye alınmasıyla Bakanlık olarak sıkı denetimler gerçekleştireceklerini belirterek, mevzuata aykırı hareket edenlere 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticaretine yönelik yönetmelik değişikliğiyle piyasanın güvenilirlik içinde işlemesini sağlamak, tüketici haklarını korumak ve taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla ilan platformlarında emlakçılara "doğrulama yükümlülüğü" getirdi.

Düzenleme kapsamında Bakanlıkça kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Eylül'de devreye alınacak ve yılbaşından itibaren zorunlu olarak emlak ticaretinde uygulanacak.

Uygulamayla platformlardaki emlak ilanları, taşınmaz sahibi, bu kişinin birinci ve ikinci hısımları veya eşi tarafından sistem üzerinden yetkilendirilen işletmelerce verilebilecek.

Ticaret Bakanı Bolat da AA muhabirine, düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Yetkilendirmenin e-Devlet üzerinde oluşturulan ekrandan gerçekleştirileceğini belirten Bolat, Bakanlıktan alınması gereken taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip olmayan emlakçıların ilan girişi yapamayacağını söyledi.

Bolat, "Düzenlemeyle ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesini, sahte, aldatıcı ilanların ve bunların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Uygulamaya geçişin hem vatandaşlar hem de sektör paydaşları için kademeli şekilde gerçekleşeceğini vurgulayan Bolat, "EİDS'nin devreye alınması sonrasında ilanlar Bakanlığımızca sıkı şekilde takip edilecek, mevzuata aykırı hareket edenler hakkında her bir aykırılık için 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek." diye konuştu.

"Sisteme entegre olmaksızın verilen tüm ilanları denetleyeceğiz"

Bolat, uygulama kapsamında elektronik ortamda yayımlanan tüm emlak ilanlarının sisteme dahil olması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla ilanların farklı mecralardan da yayımlanmasına müsaade etmeyeceğiz. Sisteme entegre olmaksızın verilen tüm ilanları sıkı şekilde denetleyeceğiz ve doğrulama yapılmadan verilen ilanların yayından kaldırılmasını sağlayıp bunlarla ilgili gerekli idari yaptırımları uygulayacağız."

Düzenlemede aynı taşınmaz için birden fazla emlakçının yetkilendirilebilmesi ve ilanlarda ada parsel bilgilerine yer verilmesi gibi konularda sektörde fikir ayrılıklarının bulunduğunu gözlemlediklerine işaret eden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanlık olarak tüm talepleri titizlikle değerlendiriyoruz ve vatandaşlarımız için en ideal sistemi oluşturmak için çalışıyoruz. Şu an için taşınmaz sahibinin birden fazla emlakçıya ilan yetkisi vermesi mümkün. Diğer taraftan yönetmelik gereği emlak işletmeleri, ilanlarında adres bilgisi hariç olmak üzere il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgilerine yer vermek zorunda. Bu zorunluluğun EİDS'nin uygulamaya alınması ile getirilmiş bir yükümlülük olmadığı belirtmek isterim. Bu sistemle de aynı durum devam ediyor. Bakanlık olarak bundan sonra da sektördeki tüm paydaşların görüşlerini göz önünde bulundurarak sistemi geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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