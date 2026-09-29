Ticaret Bakanlığı Esenyurt'taki tekstil işletmesine idari yaptırım uyguladı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı Esenyurt'taki tekstil işletmesine idari yaptırım uyguladı

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Ticaret Bakanlığı Esenyurt\'taki tekstil işletmesine idari yaptırım uyguladı
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Ticaret Bakanlığı, CİMER başvurusu üzerine Esenyurt'taki tekstil işletmesinde 28 Eylül 2026'da denetim yapıldığını ve idari yaptırım uygulandığını açıkladı. Denetimde yanıltıcı indirim etiketi ile 2 üründe fiyat etiketi eksikliği belirlendi; tutanak Reklam Kurulu'na gönderildi.

TİCARET Bakanlığı, şikayet üzerine Esenyurt'ta faaliyet gösteren tekstil işletmesinde gerçekleştirilen denetimde, mevzuata aykırılık tespit edilen ürünler için idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

Bakanlık Basın Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26 Eylül 2026 tarihli CİMER başvurunuz üzerine, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz denetim ekiplerince 28 Eylül 2026 tarihinde, Esenyurt'ta faaliyet gösteren tekstil işletmesinde yerinde denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemelerde; Bir üründe, tüketicide gerçekte uygulanandan daha yüksek indirim yapıldığı izlenimi oluşturabilecek, kafa karışıklığına ve anlam karışıklığına yol açan etiket ve görsel kullanımının bulunduğu, reklam görsellerinde yer alan 'Kaçırmayın sınırlı süre' ifadesinin ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği, ayrıca 2 üründe fiyat etiketi bulunmadığı ve bu nedenle idari yaptırım uygulanmasını gerektiren aykırılık tespit edildiği belirlenmiştir. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesinin 1'inci ve 2'nci maddesine aykırılık teşkil ettiğinden, hazırlanan tutanak Bakanlığımız Reklam Kuruluna iletilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, indirimli satış ve fiyat etiketlerine ilişkin mevzuata uyulması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın karşılaştıkları şüpheli uygulamaları CİMER ve ilgili diğer kanallar üzerinden Bakanlığımıza bildirmeleri, piyasa denetimlerinin etkinliği açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA
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