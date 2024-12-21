Ticaret Bakanlığı'ndan Entegratörlük Şartları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ticaret Bakanlığı'ndan Entegratörlük Şartları

Bakanlık, ticari elektronik ileti onayları için entegratörlük yetkisi şartlarını belirledi.

21.12.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, hizmet sağlayıcılarca alınan ticari elektronik ileti onay ve ret bilgilerinin, İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) yüklenmesini sağlayan entegratörlük yetkisine ilişkin şartları belirledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ticari faaliyette bulunan hizmet sağlayıcılar için getirilen yükümlülüklerin, uygulamada bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketler (entegratör) aracılığıyla ifa edildiği belirtildi.

Milyonlarca kişisel ve ticari veriyi elinde bulunduran bu şirketlerin faaliyetlerinin, herhangi bir kamu kurumu tarafından düzenlenip denetlenmediğine işaret edilen açıklamada, bu durumun hem İYS hem de vatandaşlar açısından ciddi siber güvenlik riskleri doğurduğu bildirildi.

Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin yetkilendirilmesi, yükümlülüklerinin belirlenmesi ve bunlara ilişkin usul ve esasların tespiti amacıyla "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Entegratörleri Hakkında Tebliğ"in Resmi Gazete'de yayımlandığı ifade edildi.

Açıklamada, tebliğle ticari elektronik ileti onay ve ret işlemlerinin İYS'ye kaydedilmesi veya bu işlemlerin sistem üzerinden gerçekleştirilmesi hususlarında hizmet sağlayıcılara entegratör olarak hizmet vermek isteyen şirketlerin Bakanlıktan yetki almasının zorunlu hale getirildiği kaydedildi.

Entegratörlük yetkisi için gerekli şartlar

Entegratörlük yetkisi için gerekli şartların belirlendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Entegratörlük yetkisi almak isteyen işletmelerin, anonim veya limitet şirket şeklinde kurulması, ödenmiş sermayesinin en az 1 milyon lira olması, şirket ortağı ve yöneticilerinin, tebliğde belirtilen suçlardan dolayı hüküm giymemiş olması, ticari defter ve kayıtlarını düzenli ve izlenebilir şekilde tutuyor olması, şirket bünyesinde ağ ve ağ güvenliği uzmanı, veri tabanı uzmanı, sistem uzmanı, kalite sistemleri uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı olmak üzere en az 5 personeli istihdam etmesi, entegratörlük hizmetinde kullanılacak bilgi işlem sisteminin, yazılım, donanım ve sunucu altyapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bir veri tabanında bulunması gerekmektedir."

Anılan şartları sağlayan anonim veya limitet şirketlerin tebliğ ekinde yer alan başvuru formu ve istenen diğer belgelerle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) başvurmaları gerektiğinin bilgisi verilen açıklamada, "TOBB, başvuruyu ön incelemeye tabi tutarak eksiksiz ve uygun olanları başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde Ticaret Bakanlığına gönderir. Bakanlıkça yapılan incelemeler sonucu şartları sağladığı tespit edilen anonim ve limitet şirketlere entegratörlük yetkisi verilir." ifadeleri kullanıldı.

Entegratörlük yetkisinin iptaline ilişkin usuller

Açıklamada, tebliğ hükümlerine aykırı hareket eden veya belirtilen şartları sonradan kaybeden şirketlere aykırılıkları gidermeleri için 30 günlük süre tanınacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Süre sonunda aykırılığın giderilememesi veya şartların yeniden sağlanamaması halinde entegratörlük yetkisinin TOBB'un bildirimi üzerine Bakanlık tarafından iptal edileceği belirlenmiştir ancak yetkisi iptal edilen entegratör, iptal tarihinden itibaren 30 gün boyunca hizmet verdiği hizmet sağlayıcıların iş ve işlemlerini yürütebilecektir. Halihazırda entegratörlük hizmeti veren şirketler, entegratörlük yetkisi almak için gerekli belgelerle 31 Mart 2025'e kadar başvuruda bulunabileceklerdir. Anılan tarihe kadar entegratörlük yetkisi almayanlar, hizmet sağlayıcı adına ticari elektronik iletilere ilişkin hiçbir işlem tesis edemeyecek ve İYS üzerinden herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecektir."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı'ndan Entegratörlük Şartları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:54 Almanya’yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı Almanya'yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı
11:41 Gencecik bir sporcu öldü, Mehmet Sekmen kendini aklama derdine düştü Gencecik bir sporcu öldü, Mehmet Sekmen kendini aklama derdine düştü
11:14 Erzurum Palandöken’de Judo Milli Takımı’nın tırmanışı sırasında çığ düştü: 1’i ağır 5 yaralı Erzurum Palandöken'de Judo Milli Takımı'nın tırmanışı sırasında çığ düştü: 1'i ağır 5 yaralı
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
23:16 Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
15:45 Türkiye’nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
15:33 Suriye’nin yeni bayrağı 24 saat süren mesailerle Türkiye’de üretiliyor Suriye'nin yeni bayrağı 24 saat süren mesailerle Türkiye'de üretiliyor
15:21 TBMM önündeki ’’Geçinemiyoruz’’ protestosuna polis müdahalesi TBMM önündeki ''Geçinemiyoruz'' protestosuna polis müdahalesi
15:09 Ziraat Türkiye Kupası’nda grup kuraları çekildi: İşte 4 büyüklerin rakipleri Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi: İşte 4 büyüklerin rakipleri
14:51 Müge Anlı, programına konuk olan ismi serbest bırakan savcıya sitem etti Müge Anlı, programına konuk olan ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
14:47 Fenerbahçe’de bomba Talisca gelişmesi Fenerbahçe'de bomba Talisca gelişmesi
14:41 Türk-İş’in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti Türk-İş'in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti
14:39 MİT Başkanı Kalın’ın ardından Hakan Fidan da Suriye’ye gidiyor MİT Başkanı Kalın'ın ardından Hakan Fidan da Suriye'ye gidiyor
14:30 Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken sözler Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
14:30 Müşteri başına bankalara 79 milyon lira ceza kesilecek Müşteri başına bankalara 79 milyon lira ceza kesilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 13:41:10. #1.13#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı'ndan Entegratörlük Şartları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.