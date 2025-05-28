TİEM Yazma Eserleri Dijital Ortamda - Son Dakika
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TİEM Yazma Eserleri Dijital Ortamda

28.05.2025 18:20
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Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin yazma eser koleksiyonu dijitalleştirilerek erişime açıldı.

Yazma eser koleksiyonları arasında özel bir yere sahip olan Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin (TİEM) yazma eser koleksiyonu dijitalleştirilerek erişime açıldı.

Koleksiyonun katalog bilgileri ve eserlerin tamamının dijitali Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının (TÜYEK) çalışmasıyla "yek.gov.tr" adresinde araştırmacıların ve ilgililerin istifadesine sunuldu.

TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, personel yapısı, kitap şifahanesi ve dijitalleştirilme çalışmalarıyla TÜYEK'in dünyada yazma eserler konusunda en büyük kuruluşlardan biri olduğunu söyledi.

"Kataloğu çıkarmadığımız zaman dijitalleştirme de çok eksik kalıyor"

Yılmaz, TÜYEK bünyesinde dijitalleştirme ve katalog hazırlama çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Katalog, bir yazma eserin adını, kimliğini, sayfasını tarif eden, yani bir araştırıcının veya meraklının istediği temel bilgileri ihtiva eden bir unsur. Dolayısıyla kataloğu çıkarmadığımız zaman dijitalleştirme de çok eksik kalıyor. Çünkü yazma eserin ne olduğu bilinmiyor. Onu keşfetmek uzun emek, zaman ve büyük uzmanlık istiyor. TÜYEK 100 civarında yazma eser uzmanı, 80 civarında kitap restoratörüyle hem bir kitabın muhtevasını hem teknik özelliklerini en iyi şekilde tespit edebilecek uzmanlar kadrosuna sahip."

Katalog ve dijitalleşme çalışmalarıyla artık herkesin yazma eserlere ulaşım sağlamasının kolay olduğuna işaret eden Yılmaz, "Hem dijitalleşme hem de kataloglama ile kuruluşumuzun 15 senesinde yeni bir aşamaya geçiyoruz. Türk ve İslam Eserleri Müzesi yazma esere koleksiyonunun kataloğu da bir model çalışması oldu." dedi.

"Çok önemli ve değerli bir koleksiyon"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilgin Aydın ise İslam medeniyetinin üretmiş olduğu yazma kültürünün en değerli bölümlerinden bir tanesinin Mushaflar olduğuna dikkati çekerek, "Mushafların belki de tarihsel olarak en değerlerinin toplandığı koleksiyonlardan biri de bu TİEM'deki eserler. Hicri takvime göre birinci asra ait olduğu düşünülen Hazreti Osman, Hazreti Ali Mushafları öncelikli olmak üzere, İslam hat sanatının en meşhur üstatlarının ve ekol kurucularının eserlerinin bir arada bulunduğu çok önemli ve değerli bir koleksiyon görüyoruz." görüşünü paylaştı.

Böyle bir koleksiyonun dijitalleştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Aydın, TİEM yazma eserler koleksiyonuna dair, "Koleksiyonu sadece bir eserler mecmuası olarak değil, bütün yönleriyle görme ve inceleme imkanı bulduk. Mushafların yanı sıra İslam tarihinin en önemli, değerli, minyatürlü eserleri, Memlüklerin, İlhanlıların, Selçukluların, Osmanlıların en değerli eser koleksiyonlarının bir arada bulunduğu çok değerli bir yazma grubunu da görme şansı elde ettik." ifadelerini kullandı.

Aydın, dünyada İslam medeniyetinin ürettiği ve bilginin bir arada toplandığı çok fazla büyük kütüphane olmadığını söyleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda dijital imkanlar bize bunu sağladı. Dijital eserlerin bir arada toplanması sayesinde İslam dünyasının en önemli, büyük, değerli koleksiyonlarını dijital bir platformda, ortak bir alanda inceleme ve erişme imkanına sahip olduk. Bu hem İslam medeniyetinin bilgi birikiminin bir portalda erişilebilirliğini gösterdiği için hem de İslam dünyasının dünyaya açılmış bir yüzü olması bakımından da çok değerli ve önemli."

Koleksiyonunun erişime açılması Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde gerçekleşen tanıtım toplantısıyla dinleyicilere aktarıldı.

Programda, TÜYEK Katalog Genel Koordinatörü Ali Aslan, TİEM Müdürü Ekrem Aytar, TÜYEK Katalog Birim Sorumlusu Ensar Karagöz, Fatma Hızıroğlu, Tenzile Derin Şahal ve TÜYEK yetkilisi Nalan Kutsal konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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