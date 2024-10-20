Tiflis\'te AB Entegrasyonu İçin Yürüyüş

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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te sokaklara çıkan binlerce kişi, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecini desteklemek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Gürcistan'daki bazı muhalefet partilerin de desteklediği "Gürcistan Avrupa Birliği'ni Seçiyor" yürüyüşü Tiflis'te gerçekleştirildi.

Akşam saatlerinde başkentin 4 farklı noktasında bir araya gelen binlerce kişi, Özgürlük Meydanı'na doğru yürüdü.

Eylemciler, yürüyüşte Gürcistan, AB ve Ukrayna bayrakları ile etkinliği organize eden partilerin bayraklarını taşıdı.

Kilometrelerce yol yürüdükten sonra gece saatlerinde meydana gelen eylemciler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Göstericiler, Tiflis yönetimini, Gürcistan'ın AB ile entegrasyon sürecinde etkili adımlar atmamakla suçladı.

"Ukrayna, bugün bizim için de mücadele veriyor"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Özgürlük Meydanı'nda kurulan sahneden yürüyüşe katılanlara hitaben yaptığı konuşmada, ülkesinin mutlaka AB üyesi olacağını ifade etti.

Ülkesinin "Avrupa'nın bir parçası" olduğunu söyleyen Zurabişvili, Gürcistan'ın Batı ülkeleri için güvenilir bir müttefik olduğunu belirtti.

Ukrayna ile Moldova'nın da AB ile entegrasyon sürecinin devam ettiğini ve bu alanda söz konusu iki ülkenin hükümetlerini desteklediğini vurgulayan Zurabişvili, şunları kaydetti:

"Buradan (Ukrayna Devlet Başkanı) Volodimir Zelenskiy'e seslenmek, ona bizim için de savaştığını ve galip geleceğini bildiğimizi söylemek istiyorum. Biz, Avrupa'ya birlikte gireceğiz".

Diğer konuşmacılar, 26 Ekim'de ülkede genel seçimlerin düzenleneceğini hatırlatarak halka Gürcistan'ı AB üyeliğine götürecek olanları destekleme çağrısında bulundu.

Program, Gürcü sanatçıların verdiği konserle devam etti.