Tiflis\'te Atatürk\'ü Anma Bayramı Kutlandı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) kutlandı.

Tiflis YEE merkezinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Tiflis YEE Koordinatörü Ahmet Bahadır Şahin, büyükelçilik yetkilileri, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Arı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle andıklarını ifade etti.

Tiflis YEE ve Gürcistan'ın farklı üniversitelerinde Türkoloji bölümünde okuyan öğrencilere hitap eden Arı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın önemini vurgulayarak, bayramı Tiflis'te kutlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Atatürk'ün liderliğindeki kurtuluş mücadelesinin önemine de değinen Arı, "Atatürk iyi bir gözlemci, iyi bir analist ve iyi bir diplomat. Bunu nereden biliyoruz? Yurt dışında yapmış olduğu görevler, konuşmuş olduğu yabancı diller, okumuş olduğu kitaplardan aldığı notlar. Bu notlar ve gözlemcilik sayesinde yaptığı analizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına kavuşmasına çok büyük katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Arı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin, o dönem ve sonrasında bağımsızlık için mücadele eden birçok devlet için de bir kaynak olduğunu belirtti.

Programın sonunda davetlilere "19 Mayıs" konulu kısa film gösterimi yapıldı.