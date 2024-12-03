Tiflis'te Gösterilere Polis Müdahalesi - Son Dakika
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Tiflis'te Gösterilere Polis Müdahalesi

Gürcistan'da AB müzakerelerinin askıya alınması sonrası Tiflis'teki gösterilerde polis müdahale etti.

03.12.2024 06:16
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki gösterilerde, polisin göz yaşartıcı gazla defalarca müdahale etmesinden sonra göstericiler dağılmaya başladı.

Hükümetin, Gürcistan'ın AB'ye katılım müzakerelerini 28 Kasım'da askıya alma kararına karşı başlayan gösteriler kapsamında dün gece başkent Tiflis'te bir kez daha toplanan binlerce kişi ile polis arasında birkaç kez gerginlik yaşandı.

Parlamento binasının ön tarafını kuşatmaya çalışan göstericilerin, binanın önünde geniş güvenlik önlemleri alan polise havai fişek ve taşlar atması üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Daha sonra göstericiler parlamento binasına yakın Şota Rustaveli Caddesi'nde barikatlar kurarak polise tekrar piroteknik, boya, taş, cam şişesi gibi farklı eşyalar attı.

Polis ekipleri de göstericilerin saldırılarına saatler boyunca yoğun bir şekilde göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Birkaç kişinin gözaltına alındığı protesto gösterisi sabah erken saatlere kadar sürdü.

Yerel saatle 06.00 civarında Şota Rustaveli Caddesi'ndeki göstericiler dağılmaya başlayınca, yüzlerce gösterici İlia Çavçavadze Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Bir grup gösterici ise Tiflis İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesi önünde bekleyişini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den, polisin göstericilere müdahalesine tepki

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise X hesabından yaptığı açıklamada, polisin parlamento önündeki göstericilere müdahale etmesine tepki gösterdi.

Polisin barışçıl gösteriye müdahale ettiğini kaydeden Zurabişvili, "Bu, ifade özgürlüğüne ve protesto etme hakkına bir saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise gösterideki bazı grupların şiddet eylemine başvurduğu ifade edildi.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan İrakli Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın içişlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını vurgulayarak, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak, AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." demişti.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceklerini belirtmişti.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

Hükümetin AB ile ilgili kararından sonra Gürcistan'ın ABD, Hollanda, Litvanya, Bulgaristan ve Güney Kore büyükelçileri görevlerinden istifa etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan ile stratejik ilişkilerinin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin müzakereleri askıya alması kararını eleştiren göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uyguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tiflis'te Gösterilere Polis Müdahalesi - Son Dakika

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