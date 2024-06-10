TİGEM, Ceylanpınar Tarım İşletmesinde çıkan yangınları söndürdü - Son Dakika
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TİGEM, Ceylanpınar Tarım İşletmesinde çıkan yangınları söndürdü

TİGEM, Ceylanpınar Tarım İşletmesinde çıkan yangınları söndürdü

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınların kontrol altına alındığını bildirdi. Yangına TİGEM'e ait ekiplerin yanı sıra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, askeri birimler ve çevre köylerden gelen vatandaşlar da müdahale etti. Zarar tespit çalışmaları devam ediyor.

10.06.2024 09:05
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınların söndürüldüğünü bildirdi.

TİGEM'den yapılan yazılı açıklamada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi sahasında gece saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu Gümüşsü Nustel bölgesinde çıkan yangının bölgedeki ekipler tarafından yarım saatte kontrol altına alındığı belirtildi.

Kısa süre sonra ise Gümüşsu Nustel ve Tüem bölgelerindeki 2 kilometrelik alanda peş peşe 3 yangının çıktığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın, tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangınlara, TİGEM'e ait 6 itfaiye aracı, 6 su arazözü, 30 pulluklu büyük traktör, 4 greyder ve 250 personelle müdahale edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları, askeriyeye ait TOMA'lar, askerler ve çevre köylerden gelen vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı. Zarar tespit çalışmaları halen devam ediyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİGEM, Ceylanpınar Tarım İşletmesinde çıkan yangınları söndürdü - Son Dakika

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