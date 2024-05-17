TİKA, Afganistan\'da sel felaketinden etkilenen 300 aileye yardım sağladı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da geçen hafta meydana gelen selden etkilenen 300 aileye çadır, ev ve mutfak malzemesi desteğinde bulundu.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, zor zamanlarında Afgan halkının yanında olmaya devam ettikleri vurgulandı.

Buna göre, selden en çok zarar gören Burka ilçesine bağlı Fülul köyünde 300 aileye, çadır başta olmak üzere, yatak, minder, yastık, battaniye, halıfleks, tencere, çaydanlık, mutfak tüpü gibi teme yaşam malzemelerinden oluşan toplam 4 tır yardımı teslim edildi.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Teşdemir, TİKA olarak Afganistan'da her zaman mağdur halkın yanında olduklarını ve ortaya çıkan acil durumlarda en kısa sürede insanların yardımına koştuklarını belirtti.

Yardımların dağıtımında hazır bulunan Afgan yetkililer, Afganistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı ve Afet Bölgesi Başdenetim Sorumlusu Mevlevi Şerefüddin Şeref ile Bağlan Vilayeti Çalışma ve Sosyal İşler Müdürü Kari Nusratullah Parsa TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Afgan yetkililer, Türk halkını en zor zamanlarında Afgan halkının yanında dayanışma içerisinde gördüklerini kaydederek, şu ana kadar en kapsamlı yardımın TİKA tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

300'den fazla insan öldü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, 10-11 Mayıs'ta meydana gelen aşırı yağış ve seller nedeniyle en çok hasar Badahşan, Tahar ve Bağlan vilayetlerindeki 21 ilçede yaşandı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) ise seller nedeniyle 300'den fazla insanın hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller can ve mal kayıplarının artmasına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.