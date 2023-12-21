TİKA, Afganistan\'daki çiftçilere tarımsal teçhizat desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde 330 çiftçiye tarımsal teçhizat desteğinde bulundu.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, ülkedeki şiddetli kuraklığın tarım ve hayvancılık sektörünü derinden etkilediği ve çiftçilerin ilkel tarımsal aletler kullandığı kaydedildi.

Bu kapsamda Belh, Sar-e Pol ve Kunduz vilayetlerindeki yoksul 330 çiftçinin her birine el arabası, sırtüstü ilaçlama makinesi, 50 kilogram kimyasal gübre, miri kazması, kürek, demir tırmık ve 4 parça bahçe temizleme aracı teslim edildi.

Yardım dağıtım töreninde konuşan Belh Şortepe Kaymakamı Kari Abdul Ahad Ebu Bekir, Kunduz Tarım, Sulama ve Hayvancılık Müdürü Mevlevi Amanullah Hasan ve Sar-ı Pul vilayeti Tarım Müdürü Kari Abdulkari Vahdet, Afgan çiftçilerin desteğe muhtaç olduğunu belirterek, TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir de eğitim ve sağlık sektörü de dahil Afgan halkına yönelik yardımların süreceğini kaydetti.