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TİKA, Ali Şir Nevai'nin eserini Afganistan'da yayımladı - Son Dakika
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TİKA, Ali Şir Nevai'nin eserini Afganistan'da yayımladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da Ali Şir Nevai'nin Mahbub-ul Kulub adlı eserini yayımladı. TİKA Herat Ofisi tarafından düzenlenen tanıtım töreninde, Baysungur Kültür Merkezi'nin hazırladığı '3. Kültür Yıllığı' ve Ali Şir Nevai'nin eseri okuyuculara sunuldu. Eserler, Herat'ın tarih ve kültürüne dair önemli bilgiler içeriyor.

TİKA, Ali Şir Nevai\'nin eserini Afganistan\'da yayımladı
01.01.2024 - 16:23,
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan'da, Ali Şir Nevai'nin Mahbub-ul Kulub adlı eseri yayımlandı.

TİKA Herat Ofisi'nden yapılan açıklamada, Herat'ın tarihi ve kültürü ile ilgili çalışmalar yapan Baysungur Kültür Merkezi'nin hazırladığı "3. Kültür Yıllığı" ile Herat tarihinde önemli bir yer tutan Türk bilgin Ali Şir Nevai'nin "Mahbub-ul Kulub" adlı eserinin basılarak okuyucuya sunulduğu kaydedildi.

Söz konusu kitapların TİKA Herat Ofisi'nde düzenlenen tanıtım törenine, Baysungur Kültür Merkezi Müdürü Mesut Emini ile akademisyenler ve yazarlar katıldı.

Emini konuşmasında 600 sayfalık yıllıkta yer alan makalelerin çoğunun Çağatay Türkçesi ve İngilizce başta olmak üzere çeşitli dillerden Dariceye (Farsçanın Afganistan'da konuşulan lehçesi) çevrildiğini belirterek, yıllığın Herat'ın tarih ve kültürüne dair önemli bilgiler içerdiğini kaydetti.

Ali Şir Nevai'nin Mahbub-ul Kulub adlı eserinin ise 522 sene sonra ilk defa Çağatay Türkçesinden Dariceye tercüme edildiğini belirten Emini, kitabın basımı için Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz ise şu ifadeleri kullandı:

"Yeni basılan bu eserler büyük boşlukları doldurmaktadır. Özellikle Kültür Yıllığı, şehrin tarihi kimliği ile mirasını belgelemek ve korumaktadır. Ayrıca bu yıllıkta, TİKA Herat Ofisinin açıldığından bu yana 6 yıl boyunca bölgede kültür alanında yaptığı restorasyon çalışmalarına ait özel bir dosya da yer almaktadır. Değerli ve faydalı bu tür eserleri ve kültürel faaliyetleri desteklemeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
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