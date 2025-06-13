TİKA, Azerbaycan\'ın Samuh ve Daşkesen bölgelerinde projeler gerçekleştirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın Samuh ve Daşkesen bölgelerinde projeler hayata geçirdi.

TİKA Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz, Azerbaycan'a gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Samuh ve Daşkesen bölgelerinde yürütülen projeleri yerinde inceledi.

TİKA tarafından Samuh bölgesinde, Karabağ Savaşı şehit ve gazi ailelerinin yaşadığı Seyidler yerleşim yerindeki kreşin bahçesine bir çocuk parkı kuruldu.

TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, parkı ziyaretinde kreş yöneticileri, çocuklar ve ailelerle bir araya geldi. Aileler, çocukların gelişimine katkı sağlayacak bu anlamlı projeden ötürü TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Yorulmaz, burada yaptığı açıklamada, TİKA'nın her zaman Azerbaycanlı şehit yakınları ve gazilerinin yanında olduğunu belirtti. Yorulmaz, "Vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz için ne yapsak az olur. Ancak bugün bu parkta oynayan çocukların neşesi, gözlerindeki sevinç de bize güzel bir proje gerçekleştirdiğimizi anlatıyor." dedi.

Parkta çocuklar için animasyon gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve sosis balon şovları düzenlendi.

Heyet, Samuh ziyaretinin ardından Daşkesen bölgesine geçerek, Daşkesen Valisi Orhan Abbasov ile görüşme gerçekleştirdi.

TİKA, Daşkesen şehir merkezine yerleştirdiği LED lambalı 60 aydınlatma direği ile bölgenin aydınlatma altyapısına katkıda bulundu. Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Yorulmaz, "Daşkesen sakinlerinin geceleri daha güvenli şekilde sokaklarını kullandıklarını ifade etmeleri bizleri son derece mutlu etti. TİKA olarak insanların hayatlarına doğrudan dokunan projeler gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.