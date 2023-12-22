 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TİKA, Bangladeş'teki mülteci kampında barınakları yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi

TİKA, Bangladeş'teki mülteci kampında barınakları yeniledi

TİKA, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki 16 numaralı mülteci kampında bulunan 100 barınağı yeniledi. Mültecilerin elektrik olmaması nedeniyle karanlıkta yaşamak zorunda kaldığı belirtilirken, güneş enerjisi sistemleri kuruldu. Ayrıca TİKA ve Bangladeş Mülteci Yardım ve Geri Dönüş Komiserliği, Bhasan Char Adası'nda yaşanan sorunlara çözüm getirmek için proje başlattı.

TİKA, Bangladeş\'teki mülteci kampında barınakları yeniledi
22.12.2023 - 12:57,
Abone Ol

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki 16 numaralı mülteci kampında bulunan 100 barınağı yeniledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, 16 numaralı mülteci kampında şiddetli yağışlar nedeniyle hasar gören 100 barınağın yeniden inşa edildiği ve güneş enerjisi sistemlerinin kurulduğu bildirildi.

Arakanlı mültecilerin elektrik olmaması nedeniyle karanlıkta yaşamak zorunda kaldıkları belirtilen açıklamada, mültecilerin yenileme ve yeniden inşa aşamasından sonra teslimi yapılan güneş enerjisi sistemi için TİKA'ya teşekkür ettikleri aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca TİKA ile Bangladeş Mülteci Yardım ve Geri Dönüş Komiserliğinin Arakanlı mültecilere ev sahipliği yapan Bhasan Char Adası'nda yaşanan sorunlara çözüm getirmek üzere proje başlattığı belirtildi.

Adadaki su ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanmış küme biçimindeki binaların yanı sıra yağmur suyu toplamak için oluşturulan geniş göletlere çocukların düştüğüne işaret edilen açıklamada, proje kapsamında adada bulunan 5 göletin güvenlik çitleriyle çevrildiği bildirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bangladeş, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA, Bangladeş'teki mülteci kampında barınakları yeniledi - Son Dakika


13:11
Beşiktaş'a şok üstüne şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'a şok üstüne şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek
12:58
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı
12:43
Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu
12:40
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ağlayarak itiraf etti: Uyuşturucuya düştüm Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ağlayarak itiraf etti: Uyuşturucuya düştüm
11:40
İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36
Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29
Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29
Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu

Son Dakika
13:11 Beşiktaş'a şok üstüne şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek
12:58 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı
12:43 Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu
11:40 İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36 Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29 Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29 Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu
11:22 Öğretmen, okul bahçesinde kalbi duran öğrencisini böyle hayata döndürdü
11:13 Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 13:18:15. #1.11#
SON DAKİKA: TİKA, Bangladeş'teki mülteci kampında barınakları yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement