TİKA Başkanı Eren, Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi\'ni ziyaret etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi'nde şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, TİKA Başkanı Eren, 1974 yılındaki Rum saldırıları sonucu öldürülerek toplu mezarlara konulan Kıbrıslı Türklerin anılarını yaşatmak üzere TİKA tarafından yapılan müzeyi ve katliam çukurunu ziyaret etti.

Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi'ni ziyaretinde şehit yakınlarıyla buluşan Eren'e Muratağa Atlılar ve Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır da eşlik etti.

Aşır'ın o dönemde yaşananlar ve şehitler hakkında bilgi vermesinin ardından şehitlik gezildi ve kabirlerin başında dua okundu.

"Savunmasız sivillerin öldürülmesi insanlık suçu"

Eren, şehitlikteki konuşmasında Muratağa, Atlılar ve Sandallar'daki katliamların daha fazla duyurulması gerektiğine dikkati çekerek, bebekler ve yaşlılar dahil savunmasız sivillerin öldürülmesini "insanlık suçu" olarak nitelendirdi.

Sorumluların cezalandırılmamış olmasının en acı noktalardan biri olduğunu vurgulayan Eren, toplu mezarların katliamdan kısa süre sonra bulunmasına rağmen bazı kurbanların kimliklerinin ancak yıllar sonra belirlenebildiğine işaret etti.

Eren, Türkiye'nin ekonomiden, milli birlik ve beraberliğe kadar her alanda güçlü olması gerektiğinin altını çizerek, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Müze ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada ise Eren, TİKA personelinin süreç boyunca yaşanan acıları derinden hissettiğini ve duygusal olarak zorlandığını aktardı.

Müze aracılığıyla hayatını kaybedenlerin hatıralarını anlatmayı amaçladıklarını ifade eden Eren, "TİKA olarak, Türkiye olarak hem bu köydeki şehit yakınlarımızın hem de Kıbrıs'ın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Sayenizde hep hatırlanacaklar"

Atlılar ve Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır da yaşananları "savaş suçu ve soykırım" olarak nitelendirerek, kurbanların Türk ve Müslüman olmaları nedeniyle dünyanın yaşananları görmezden geldiğini söyledi.

Aşır, şehitlerin çoğunun tanınamaması sebebiyle şehitliğe toplu halde defnedildiklerini, ancak Kayıp Şahıslar Komitesi'nin (KŞK) yıllar sonra kalıntıları yeniden çıkararak kimlik tespiti yapmasının ardından şehitlerin ayrı mezarlara kavuştuğunu belirtti.

Müze sayesinde şehitlerin hatıralarının yaşatılacağını vurgulayan Aşır, "Hayalimiz vardı. Sayenizde hep hatırlanacaklar." dedi.

Müzenin açılışı yarın yapılacak

KŞK tarafından kimlik tespitleri yapılan 15 Kıbrıslı Türk şehit, yarın Atlılar Şehitliği'nde düzenlenecek devlet töreniyle defnedilecek.

Müzenin açılışının ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla defin töreninin hemen ardından yapılması öngörülüyor.

Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi

Sandallar köyünde 16 öğrencisinden 14'ü Rum saldırılarında hayatını kaybeden 1930 yapımı tarihi ilkokul binası, tadilattan geçirilip tefriş edildikten sonra müzeye dönüştürüldü.

Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi'nde, başta Rum EOKA terör örgütü ve güvenlik güçlerince şehit edilen öğrenciler olmak üzere, 14 Ağustos 1974'te Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerindeki toplu katliamda hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklere ait fotoğraflar, mektuplar, kıyafetler ve diğer kişisel eşyalar sergilenecek.

Ayrıca ortak hafıza oluşturmak ve tarihi süreci hatırlatmak amacıyla bilgiseller ve veriler de Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi'nde paylaşılacak.

Tek katlı ve 154 metrekare kullanım alanına sahip müzede barkovizyon alanı, giriş holü ve 62 metrekarelik ana sergi salonu bulunuyor.

Muratağa, Sandallar ve Atlılar Katliamı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 14 Ağustos 1974'te başlayan ikinci aşaması sırasında, Rum güvenlik güçleri ile EOKA terör örgütü mensupları Gazimağusa yakınlarındaki Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerine saldırdı.

Rum güvenlik güçleri desteğindeki EOKA teröristleri, Sandallar köyünü basarak köylüleri Muratağa'ya götürdü.

Muratağa'daki sivillerle birlikte Sandallar köyünden getirilen çoğu kadın ve çocuk olan siviller de 14 Ağustos 1974'te öldürülerek toplu mezarlara konuldu.

Atlılar köyündeki Kıbrıslı Türkler de 14 Ağustos 1974'te toplu katliama uğradı.

Saldırılarda, en küçüğü 16 günlük Selden Ali Faik, en yaşlısı 95 yaşındaki Hüseyin Osman olmak üzere çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 126 Kıbrıslı Türk şehit edilerek toplu mezarlara konuldu.

Atlılar'daki toplu mezar 20 Ağustos 1974'te, Muratağa-Sandallar'daki toplu mezar ise bir çobanın toprağın üzerindeki eli fark etmesiyle 1-2 Eylül 1974'te ortaya çıkarıldı.

Mezarlar, Birleşmiş Milletler gözlemcileri ve uluslararası basının önünde açıldı.

Bu katliamlar, Kıbrıs Türklerinin 1963'ten itibaren maruz kaldığı saldırıların en ağır örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.