TİKA Başkanı Kayalar'dan Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen için Taziye Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TİKA Başkanı Kayalar'dan Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen için Taziye Mesajı

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen'in vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Şen'in diplomatlık kariyerine vurgu yapan Kayalar, Malta'da başarıyla görev yapıldığını belirtti. Ayrıca, şehitlikteki bayram namazı organizasyonuna katkıları için Şen'i andı. Ailesi ve Dışişleri camiasına başsağlığı dileyen Kayalar, Şen'in mekanının cennet olmasını diledi.

19.05.2025 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Ailesinin, sevenlerinin ve tüm Dışişleri Bakanlığımız camiasının başı sağ olsun. Mekanı cennet makamı ali olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kayalar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi Malta'da başarıyla temsil eden Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını aktardı.

Şen'in çok nazik, samimi ve birikimli bir diplomat olduğunu belirten Kayalar, Malta şehitliği üzerinde çalıştıklarını ve Şen'in ilk görev yılındaki gayretiyle şehitlikteki mescitte 40 yıl sonra ilk kez bayram namazı kılındığını söyledi.

Kayalar, "Ailesinin, sevenlerinin ve tüm Dışişleri Bakanlığımız camiasının başı sağ olsun. Mekanı cennet makamı ali olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Şen'in öz geçmişi

Ankara'da 12 Temmuz 1974 tarihinde dünyaya gelen Büyükelçi Şen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu, aynı yıl girdiği Dışişleri Bakanlığının farklı birimlerinde görev yaptı.

Bakanlığın merkez teşkilatında son olarak Elçi, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Şen, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık makamında da çeşitli görevlerde bulundu.

Yurt dışında Türkiye'nin Bahreyn, Roma ve Washington Büyükelçilikleri'nde çeşitli görevler üstlenen Şen, bir dönem de Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu olarak görev yapmıştı.

Erdeniz Şen, 9 Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Valetta Büyükelçisi olarak atanmış ve 23 Şubat 2023 tarihinde güven mektubunu dönemin Malta Cumhurbaşkanı George Vella'ya sunarak görevine başlamıştı.

Deniz Şahinbaş Şen ile evli olan Valetta Büyükelçisi Şen, iki çocuk babasıydı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Serkan Kayalar, Bayram Namazı, Diplomasi, Politika, Valetta, Türkiye, ankara, Güncel, Malta, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA Başkanı Kayalar'dan Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen için Taziye Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Düden Çayı’nda erkek cesedi bulundu Düden Çayı'nda erkek cesedi bulundu
İBB soruşturmasında tutuklanan Fatih Keleş’in kardeşi gözaltına alındı İBB soruşturmasında tutuklanan Fatih Keleş'in kardeşi gözaltına alındı
Futbolu bırakıyor mu Mertens’ten emeklilik açıklaması Futbolu bırakıyor mu? Mertens'ten emeklilik açıklaması
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Gazze harekatına sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze harekatına sert tepki
Tartıştığı ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Nijerya’da çiftçilere saldırı: 15 ölü Nijerya'da çiftçilere saldırı: 15 ölü
Alkollü genç şehri karıştırdı, patronunu gasp edip araçları parçaladı Alkollü genç şehri karıştırdı, patronunu gasp edip araçları parçaladı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak
Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

21:21
Gaziantep’te taksiciye bıçaklı saldırı O anlar saniye saniye kameralarda
Gaziantep'te taksiciye bıçaklı saldırı! O anlar saniye saniye kameralarda
20:43
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
19:47
Trump’la görüşen Putin’den “ateşkes“ mesajı
Trump'la görüşen Putin'den "ateşkes" mesajı
19:09
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
09:08
Bayram ikramiyesinde takvim netleşmeye başladı
Bayram ikramiyesinde takvim netleşmeye başladı
08:43
Maydonoz Döner’in 6 şubesinden FETÖ’ye 7,6 milyon lira
Maydonoz Döner'in 6 şubesinden FETÖ'ye 7,6 milyon lira
08:39
Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi
Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi
08:28
Okan Buruk’u istifaya davet ettiler İşte futbolcuların basın toplantısını bastığı anlar
Okan Buruk'u istifaya davet ettiler! İşte futbolcuların basın toplantısını bastığı anlar
08:26
Türk tekstil devi resmen iflas etti Dosyası 3 yılda kapatıldı
Türk tekstil devi resmen iflas etti! Dosyası 3 yılda kapatıldı
08:14
Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı “Türkiye Yüzyılı“ vurgusu dikkat çekti
Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı! "Türkiye Yüzyılı" vurgusu dikkat çekti
08:08
Çorum’da mantar zehirlenmesi: 3 çocuk yoğun bakımda
Çorum'da mantar zehirlenmesi: 3 çocuk yoğun bakımda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 22:32:56. #7.13#
SON DAKİKA: TİKA Başkanı Kayalar'dan Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen için Taziye Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.