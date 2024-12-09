TİKA'dan Afganistan'a Eğitim Desteği

Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki okula kırtasiye ve çanta desteği sağladı.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, Afganistan'daki kalkınma yardımlarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devletabad ilçesindeki Olam Karşigek Ortaokulu'nun yaklaşık 1100 öğrencisine kırtasiye seti ve TİKA logolu çanta desteğinde bulunulduğu kaydedildi.

Yardımların dağıtım töreninde konuşan TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir, TİKA'nın söz konusu okulu 2011'de inşa ederek hizmete açtığını, aradan geçen sürede yaşanan çatışmalı ortam nedeniyle de bu yıl tadilatını yaptığını söyledi.

Taşdemir, eğitim sektörü başta olmak üzere Afganistan halkına yönelik yardımların süreceğini kaydetti.

Belh Vilayeti Milli Eğitim Müdürü Müftü Osmani de yardımları nedeniyle TİKA ve Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.