TİKA'dan Bosna'da Engelli Basketbolculara Destek - Son Dakika
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TİKA'dan Bosna'da Engelli Basketbolculara Destek

TİKA\'dan Bosna\'da Engelli Basketbolculara Destek

TİKA, Bosna Hersek'teki engelli basketbolculara 8 özel tekerlekli sandalye hibe etti.

02.12.2024 20:47
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'teki engelli basketbolculara tekerlekli sandalye desteği sağladı.

TİKA, Bosna Hersek'in Zenica şehrinde 1992-1995'teki Bosna Savaşı'nda gazi olanlar tarafından kurulan ve kendi alanında 1. ligde mücadele eden Bosna Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü'ne destek amacıyla proje gerçekleştirdi.

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yapılan proje kapsamında engelli sporculara, müsabakalarda kullanabilecekleri özel yapım 8 tekerlekli sandalye teslim edildi.

Bosna Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü Başkanı Fikret Brljak, yaptığı açıklamada, tekerlekli sandalye basketbol alanında Bosna Hersek'te kurulan ilk kulüp olduklarını söyledi.

TİKA'nın desteğiyle profesyonelleşme yolunda önemli adım attıklarını ve bundan dolayı çok heyecanlı olduklarını belirten Brljak, "Kulüp için ilk tekerlekli sandalye hibesi 1996 yılında Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç tarafından yapıldı. Zaman içinde yıpranan ve artık kullanılamaz hale gelen tekerlekli sandalyelerin yerini alacak yeni tekerlekli sandalyeler, 28 sene sonra TİKA'nın desteğiyle temin edildiği için mutluyuz." diye konuştu.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık da her bireye eşit fırsatların sunulduğu bir toplumun inşa edilmesine katkı sağladıklarını ifade etti.

Işık, proje ile tekerlekli sandalye basketboluna destek verdiklerini, engelli sporcuların faaliyetlerine ve rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Bosna Hersek Federasyonu Belden Aşağı Engelli Gaziler Birliği Başkanı Mujo Aganovic de projenin TİKA ile uzun yıllardır devam eden başarılı iş birliğinin devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Aganovic, engelli vatandaşlar adına Türkiye'ye ve Türk halkına destekleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA'dan Bosna'da Engelli Basketbolculara Destek - Son Dakika

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