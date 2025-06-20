TİKA'dan Bosna Hersek'e Destek Projeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TİKA'dan Bosna Hersek'e Destek Projeleri

TİKA\'dan Bosna Hersek\'e Destek Projeleri
20.06.2025 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA, Bosna Hersek'te eğitim atölyeleri ve stüdyolarla Roman kadınlar ve engellilere destek sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'in Tuzla ve Lukavac şehirlerinde kümes hayvancılığı, sesli kitap stüdyosu ve madde bağımlılarının kaldığı rehabilitasyon merkezinde eğitim atölyesi kurulumu projelerinin açılışı yapıldı.

Tuzla ve Lukavac şehirlerinde gerçekleştirilen projelerin açılış törenlerine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık ile yerel yetkililer ve davetliler katıldı.

TİKA'nın desteğiyle yapılan Bolja Buducnost Roman Kooperatifi Kümes Hayvancılığı Geliştirilmesi Projesi kapsamında Roman kadınların üretime katılmasına destek verildi.

Daha sonra Lukavac Kültür Merkezi Engelsiz Sesli Kitap Stüdyosu Kurulumu Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Proje kapsamında görme engelliler için kitap seslendirmelerinin yapılacağı stüdyo, TİKA tarafından modern ekipmanlarla donatıldı.

Smoluca Lukavac Psikoaktif Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Merkezine Mesleki Eğitim Atölyesi de törenle açıldı. Madde bağımlıların topluma kazandırılması ve istihdamının sağlanması amacıyla TİKA, atölyenin ihtiyaçlarını karşıladı.

Büyükelçi Akseki, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Bosna Hersek ile ilişkilerini, işbirliğini geliştirmeye, ortak projelerini artırmaya yönelik iradesinin ne kadar güçlü olduğunu gösteren nitelikte projelerin açılışlarını yaptıklarını söyledi.

Projelerin insana dokunan yanları bulunduğu için kıymetli olduğunu aktaran Akseki, şöyle devam etti:

"İlk projemizde Roman kadınlar kooperatifinin faaliyetlerine destek olacak bir katkıda bulunduk. 400 tavuk kapasiteli bir tesisin açılışını yaptık. Lukavac şehrinde, buranın en büyük kültür merkezinin içinde sesli kitap stüdyosu açtık. Bununla da görme engelli Bosna Hersekli kardeşlerimizin hayatlarına dokunmayı hedefliyoruz. 5 yılda 50 kitap seslendirmeyi tasarlıyorlar."

Akseki, TİKA'nın projeleriyle insanların hayatlarına dokunup olumlu katkılar yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Bosna Hersek ve Türk halkının kardeş olduğunu dile getiren Akseki, "Dayanışma ve dostluk göstermeye çalışıyoruz. TİKA, son 30 yılda 1200'e yakın proje gerçekleştirdi Bosna Hersek'te. Bu çok önemli bir sayı ve buradaki Bosna Hersekli kardeşlerimiz tarafından ve uluslararası camia tarafından da takdirle karşılanıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Akseki, Türk Büyükelçiliğinin bağlı kuruluşlarının Bosna Hersek halkıyla dayanışmasının devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Saraybosna, Türkiye, Güncel, Eğitim, Tarım, Yaşam, tuzla, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Bosna Hersek'e Destek Projeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oktay Kaynarca’dan yıllar sonra gelen pişmanlık Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra gelen pişmanlık
Güney Afrika’da sel felaketinde 92 kişi hayatını kaybetti Güney Afrika'da sel felaketinde 92 kişi hayatını kaybetti
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
Bu adam 37 yaşında Lionel Messi’den Porto’ya şık frikik Bu adam 37 yaşında! Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
İran destekli grup ABD’yi tehdit etti: Üsler, ördek avına dönüşecek İran destekli grup ABD'yi tehdit etti: Üsler, ördek avına dönüşecek
Anlaşma tamam İngiltere ve ABD, İran’a karşı birleşti Anlaşma tamam! İngiltere ve ABD, İran'a karşı birleşti
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
Merkeze alınan Tunceli Valisi’nden dikkat çeken paylaşım: Kudretim olsa kökünden keserdim Merkeze alınan Tunceli Valisi'nden dikkat çeken paylaşım: Kudretim olsa kökünden keserdim
Kremlin’den İsrail’e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora’nın kutusu açılır Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır

07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İsfahan’daki nükleer tesis vuruldu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu
00:22
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
22:47
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz
21:21
İsrail saldırıları altındaki İran’da 5.5 büyüklüğünde deprem
İsrail saldırıları altındaki İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem
10:10
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi Sinem Ünsal son noktayı koydu
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu
10:06
Altın yatırımcısı şokta Bir haftada yüzde 2’den fazla değer kaybı var
Altın yatırımcısı şokta! Bir haftada yüzde 2'den fazla değer kaybı var
09:57
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
09:44
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
09:30
Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu 190 şüpheli yakalandı
Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu! 190 şüpheli yakalandı
09:23
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig’e geliyor
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
09:11
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG’ye soğuk duş
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
09:10
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris’te çıkarıyor
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor
08:54
20 milyon öğrenci karnelerini alacak, yaz tatili başlıyor
20 milyon öğrenci karnelerini alacak, yaz tatili başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 08:19:29. #7.13#
SON DAKİKA: TİKA'dan Bosna Hersek'e Destek Projeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.