TİKA'dan Esvatini'deki İşitme Engellilere Destek - Son Dakika
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TİKA'dan Esvatini'deki İşitme Engellilere Destek

TİKA\'dan Esvatini\'deki İşitme Engellilere Destek
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TİKA, Esvatini'deki işitme engelli öğrencilere mesleki eğitim destekleri sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Esvatini Krallığı'ndaki işitme engelli öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim desteği sağladı.

TİKA tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Esvatini Eğitim ve Öğretim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Matsetsa İşitme Engelliler Okulunun uygulamalı mesleki eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve üretim odaklı eğitim altyapısının güçlendirilmesi amaçlandı.

Okulun el sanatları, dikiş ve terzilik eğitimlerinde kullanılmak üzere dikiş makineleri, kumaş, boncuk ve takı yapım malzemeleri ile döşeme ve atölye ekipmanları temin edildi. Öğrencilerin ürettikleri ürünlerin satışında kullanılması amacıyla okula mobil atölye ve römork da sağlandı.

Sağlanan ekipmanlarla öğrencilerin uygulamalı eğitimlere katılarak mesleki deneyim kazanmaları ve girişimcilik becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Projenin açılış törenine TİKA Pretorya Program Koordinatörü Şule Bayar, Program Koordinatör Yardımcısı Dilek Sayın ile Esvatini Başbakan Yardımcılığı Ofisi, Eğitim ve Öğretim Bakanlığı ve Matsetsa İşitme Engelliler Okulu yetkilileri katıldı.

Matsetsa İşitme Engelliler Okulu, Esvatini'nin farklı bölgelerinden gelen ve büyük bölümü sosyoekonomik açıdan dezavantajlı ailelere mensup işitme engelli öğrencilere eğitim veriyor.

Projeyle öğrencilerin üretime katılımının artırılması, ekonomik bağımsızlıklarını destekleyecek mesleki yeterlilikler kazanmaları ve okulun uygulamalı eğitim kapasitesinin sürdürülebilir şekilde güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Eğitim Desteği, İnsan Hakları, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Esvatini'deki İşitme Engellilere Destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİKA'dan Esvatini'deki İşitme Engellilere Destek - Son Dakika
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