TİKA\'dan Pakistan\'a Mantar Laboratuvarı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da mantar biyoteknoloji laboratuvarı kurdu.

TİKA İslamabad Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir eyaletinin başkenti Muzafferabad şehrinde kurulan mantar biyoteknoloji laboratuvarı düzenlenen törenle hizmete girdi.

Goira Tarım Kompleksi'nde kurulan laboratuvarın açılış törenine TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan, TİKA İslamabad Ofisi Koordinatörü Muhsin Balcı, Azad Cammu Keşmir eyaleti Tarım Bakanı Serdar Mir Ekber Han ve Bakanlık yetkilileri ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Dursun Ali Yaşacan, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın bölgede bulunan üretim alanlarındaki katkılarına dikkati çekerek, projenin ekonomik ve sosyal faydalar sağladığını kaydetti.

Yaşacan, teknik kapasitenin artırılması, mantar kültürlerinin üretilmesi ve eğitim faaliyetlerinin çiftçilere mantar yetiştiriciliği konusunda farkındalık kazandıracağını ifade etti.

Azad Cammu Keşmir eyaleti Tarım Bakanı Serdar Mir Ekber Han da Azad Cammu Keşmir'in serin iklimi ve organik zengin topraklarının mantar yetiştiriciliği için ideal olduğunu belirtti.

Han, TİKA'nın açtığı laboratuvarın, bölge halkına mantar yetiştiriciliği konusunda bilgi ve beceri kazandıracağını, üretilecek mantar tohumlarının hibe programları ile bölge halkına ulaştırılacağını ve yerel ekonominin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.