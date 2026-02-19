TİKA'dan Senegal'de Tarım Projesi - Son Dakika
TİKA'dan Senegal'de Tarım Projesi

TİKA\'dan Senegal\'de Tarım Projesi
19.02.2026 15:38
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Senegal'de Batı Afrika Kadınlar Derneği (AFAO) ile 3 hektarlık alanda tarım arazisi projesini hayata geçirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Senegal'de Batı Afrika Kadınlar Derneği (AFAO) ile 3 hektarlık alanda tarım arazisi projesini hayata geçirdi.

TİKA, başkent Dakar'a yaklaşık 140 kilometre mesafedeki Thies kentinin Niayes bölgesinde AFAO işbirliğinde, 5 kadın kooperatifinin kullanımı için 3 hektarlık sebze meyve bahçesi kurdu.

Doğrudan 200'den fazla kadına istihdam sağlayacak projeye ilişkin düzenlenen törene TİKA Dakar Koordinatörü Tanju Polat, AFAO Direktörü Khady Fall Tall ve kadın kooperatiflerinin temsilcileri katıldı.

AFAO Direktörü Khady Fall Tall, 2014'ten bu yana söz konusu arazinin tarım alanına dönüştürülmesi için uğraştıklarını, TİKA'nın projeyi başlatmasıyla sürecin hızla ilerlediğini söyledi.

Bölge kadınlarının modern şartlarda üretim yapabileceğinin altını çizen Fall Tall, "TİKA sayesinde bölgede yaşayan kadınlar modern ekipmanlarla, suyu olan bir arazide üretim yapabilecek, ailelerine katkı sağlayacak. Bu tarladan alınacak her üründe Türkiye'nin emeği var. Bunun için öncelikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, TİKA'ya ve Türk halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Afrika'da hayatın yükünü kadınlar çekiyor"

TİKA Dakar Koordinatörü Polat da AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi birkaç ay içinde tamamlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Polat, proje ile Senegal'in üretim ve gıda güvenliği kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini, bunun yanı sıra bölgesel kalkınmayı da desteklediklerini dile getirdi.

Afrika'daki projelerde kadın istihdamına önem verdiklerini vurgulayan Polat, "Afrika'da hayatın yükünü kadınlar çekiyor, hem ev hem ev dışında durmadan üretip çalışıyorlar. O nedenle kadın istihdamı projelerimizden hem çok verim alıyoruz hem de kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına katkı sunuyoruz. Çalışan kadın muhakkak parasını ailesi için, özellikle de çocuklarının eğitimi için harcıyor. Bu da projelerimizin önemli bir başka çıktısı oluyor." dedi.

Polat, tarladan birkaç ay içinde ürün elde edeceklerini, tüm tohumların TİKA tarafından tedarik edildiğini anlattı.

3 hektarlık alanda kurulan tarım arazisi, güneş enerjisi sistemiyle çalışan su kuyusu, modern sulama sistemleri ve gerekli tarım ekipmanlarıyla donatıldı.

Ayrıca, üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere depolama ünitesi, bekçi odası, yarı açık imalat hangarı ve tuvalet birimlerinden oluşan 50 metrekarelik bina inşa edildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Senegal'de Tarım Projesi - Son Dakika

