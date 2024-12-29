TİKA'dan Suriye'ye İnsani Yardım - Son Dakika
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TİKA'dan Suriye'ye İnsani Yardım

TİKA, Suriye'deki 160 aileye insani yardım ulaştırarak bölgedeki krize destek oldu.

29.12.2024 12:18
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Suriye'deki iç savaşta yıllarca ağır saldırı ve baskıya maruz kalan Şam'ın dış mahallelerinden Guta, Medyara ve Beyt Seva'da yerel sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) işbirliği içinde yetim ve dullardan oluşan 160 ihtiyaç sahibi aileye insani yardım ulaştırdı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA, Suriye'de insani yardım çalışması yaptı.

TİKA, Suriye'deki iç savaşta yıllarca ağır saldırı ve baskıya maruz kalan Şam'ın dış mahallelerinden Guta, Medyara ve Beyt Seva'da yerel STK'lerle işbirliği içinde, yetim ve dullardan oluşan 160 ihtiyaç sahibi aileye insani yardım ulaştırdı.

Rejim tarafından uzun süre kuşatma altında tutulan ve ağır bombardımana maruz kalan bu bölgelerde yaşayan sivillere, TİKA ve yerel STK'lerin ortak çalışmasıyla kuru gıda ağırlıklı yardım paketleri ulaştırıldı.

Yardım alan aileler, desteklerinden ötürü Türkiye'ye, TİKA'ya ve işbirliği yapılan yerel STK'lere teşekkür ederek, benzer insani yardım çalışmalarının devam etmesini temenni ettiklerini ifade etti.

TİKA, Suriye'deki insani krizden etkilenen sivillere yönelik yardım faaliyetlerini sürdürmeye kararlılıkla devam ediyor.

TİKA'nın yerel STK'lerle yaptığı bu yardımlar, Türkiye'nin bölgedeki insani diplomasi çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA'dan Suriye'ye İnsani Yardım - Son Dakika

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