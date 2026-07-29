TİKA'dan Uganda'da Aşçılık Atölyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TİKA'dan Uganda'da Aşçılık Atölyesi

TİKA\'dan Uganda\'da Aşçılık Atölyesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA, Uganda İslam Üniversitesi’nde kadınlar için modern aşçılık atölyesi kurarak mesleki eğitimi destekliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Uganda İslam Üniversitesi (IUIU) Kadınlar Kampüsü bünyesinde uluslararası standartlara sahip aşçılık ve gastronomi atölyesi kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ugandalı kadınların mesleki becerilerini geliştirerek ekonomik hayata daha güçlü katılımlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, modern gastronomi eğitiminin ihtiyaçlarını karşılayacak tam donanımlı uygulama atölyesi oluşturuldu.

Aşçılık ve gastronomi atölyesi, gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygun paslanmaz çelik mutfak ekipmanları, yüksek kapasiteli endüstriyel buzdolapları ve derin dondurucular, mikrodalga fırınlar ile profesyonel mutfak eğitimine yönelik çeşitli araç ve gereçlerle donatıldı.

Atölye sayesinde öğrenciler, daha önce ağırlıklı olarak teorik düzeyde yürütülen derslerini modern mutfak ortamında uygulamalı olarak gerçekleştirme imkanı elde etti.

Projeyle, katılımcıların mezuniyet öncesinde sektörün ihtiyaç duyduğu uygulamalı bilgi ve becerileri kazanmaları, başta turizm, otelcilik ile yiyecek ve içecek hizmetleri olmak üzere ilgili sektörlerde nitelikli iş gücü olarak istihdama katılmaları hedefleniyor.

TİKA'nın yürüttüğü proje, yalnızca üniversite öğrencilerine hizmet vermekle sınırlı kalmayacak. Gelecek dönemde düzenlenecek sertifika ve meslek edindirme programlarıyla bölgedeki kadınların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesine de katkı sağlanacak.

Kaynak: AA

Gastronomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Uganda'da Aşçılık Atölyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı Kapıyı kızının sesiyle açtırmış Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış
İstanbul’da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı İstanbul'da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı
Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar
Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi
YENİ Parti grup yönetimi belirlendi YENİ Parti grup yönetimi belirlendi

11:45
Muğla’da orman yangını Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
11:45
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
11:26
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş’ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
10:46
Trump’a soğuk duş Çin’den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 12:35:19. #.0.2#
SON DAKİKA: TİKA'dan Uganda'da Aşçılık Atölyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.