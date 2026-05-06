TİKA\'dan Ukrayna\'ya Enerji Desteği

06.05.2026 20:40
TİKA, Ukrayna'daki kalp cerrahisi merkezine enerji altyapısı sağlayarak sağlık hizmetlerini güçlendirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna Ulusal M.M. Amosov Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezine kesintisiz enerji altyapısı desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yılda 10 binden fazla ameliyat ve cerrahi müdahalenin gerçekleştirildiği merkeze, 2 set halinde yüksek voltaj inverter ve akü sistemleri kurularak, merkez bünyesindeki 7 ameliyathane enerji kesintilerinden etkilenmeden işlevsel hale getirildi.

Proje haberini sosyal medya hesabından duyuran TİKA Başkanı Abdullah Eren, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, merhamet elini dünyanın dört bir yanına uzatmaya devam ediyor. Savaşın zorlu şartlarına rağmen Ukrayna'da hayat kurtaran bir dokunuşa imza atarak, M.M. Amosov Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezinin enerji altyapısını güçlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayede yılda 10 bin hastaya hizmet veren ameliyathanelerde sağlık hizmeti kesintisiz sürerken, bu destek, şifa bekleyen binlerce insan için karanlığın ortasında bir umut olmaya devam edecek. Temennimiz odur ki, kurduğumuz bu dayanışma köprüsü, yalnızca bugünümüze değil, yarının daha huzurlu ve sağlıklı dünyasına da ışık tutsun."

Merkezin Genel Müdürü Prof. Dr. Vasıl Lazorışınets ise destek kapsamında gerçekleştirilen ekipman teslim programında yaptığı konuşmada, "TİKA tarafından sağlanan enerji altyapısı desteği sayesinde ameliyathanelerimiz kesintisiz çalışabilecek. Yılda 10 binden fazla açık kalp ameliyatı yapılan merkezimizin bu zor günlerde Türkiye'den, TİKA'dan böyle bir destek alması çok anlamlı. Yaşanan enerji krizi şartlarında, merkezin yürüttüğü hayati sağlık hizmetlerini desteklemek için gösterdiğiniz ilgi ve çaba için teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA

Enerji, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
