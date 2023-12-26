TİKA destekli Marangozluk Eğitim Atölyesi Nijer\'de faaliyete geçti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Nijer'in başkenti Niamey yakınlarında kurulan Marangozluk Eğitim Atölyesinin eğitime başladığı belirtildi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Nijer'de hayata geçirilen projelerle yetim ve yoksul gençlere mesleki eğitim veriliyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının, Niamey yakınlarında kurduğu ve Nijer Milli Eğitim Bakanlığına devrettiği Dinç Ailesi Eğitim Kompleksi bünyesinde TİKA'nın destekleriyle oluşturulan Marangozluk Eğitim Atölyesi, faaliyete başladı.

Atölyede, ilk etapta 10 yetim ve yoksul genç, temel marangozluk eğitimi alacak.

İleriki süreçlerde yeni öğrencilerin de eğitime başlayacağı atölyeyle, uzun vadede yüzlerce yetim ve yoksul gencin meslek sahibi olması amaçlanıyor.

Atılan adımla Nijer'in marangozluk alanındaki beşeri kapasitesinin artırılması, ülke ekonomisine katkı sağlanması ve gençlerin topluma kazandırılması da hedefleniyor.

Atölyenin resmi açılış törenine, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Özgür Çınar, TİKA Niamey Koordinatörü Tanju Polat, İHH Nijer Koordinatörü Sami Fadhel ve Assama Vakfı Nijer Koordinatörü Ali Çalış katıldı.