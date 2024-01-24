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TİKA, Etiyopya'da arıcılık projesiyle yerli halka destek oldu - Son Dakika
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TİKA, Etiyopya'da arıcılık projesiyle yerli halka destek oldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Etiyopya'da yaptığı arıcılık projesiyle Sidama bölgesindeki yoksul ailelere modern arıcılık ekipmanları ve arı kovanları hibe etti. Proje, arıcılık, hayvancılık ve tarımla uğraşan çiftçilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. TİKA'nın sağladığı destekle kovan başına üretim 5 kat artarak 25 kilograma çıkacak. TİKA Addis Ababa Program Koordinatörü Cengiz Polat, projenin Etiyopya'da arıcılıkla uğraşan veya uğraşmak isteyen çiftçilere ilham vermeyi amaçladığını belirtti.

TİKA, Etiyopya\'da arıcılık projesiyle yerli halka destek oldu
24.01.2024 - 19:47,
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Etiyopya'da yaptığı arıcılık projesiyle yerli halkın bal üretimini artırmasına destek oldu.

TİKA, ülkenin 2020'de "eyalet" statüsü kazanan Sidama bölgesinde, geleneksel yöntemlerle arıcılık yapan yoksul ailelere, modern arıcılık ekipmanları ve 10'ar adet modern arı kovanı hibe etti.

Geleneksel arıcılara Hawasa Üniversitesi işbirliğiyle eğitim desteği de sağlayan TİKA, projeyle özellikle arıcılık, hayvancılık ve tarımla uğraşan çiftçilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Arıcılık için çok ideal bir bölge olan Sidama Eyaleti'nde, geleneksel yöntemlerle yapılan arıcılıkla, kovan başına sadece 5 kilogram bal elde edilebilirken; TİKA'nın sağladığı destekle kovan başına üretim 5 kat artarak 25 kilograma çıkacak.

"Arıcılıkta büyük potansiyele sahip"

Sidama Arıcılık Projesi'nin açılış programında konuşan TİKA Addis Ababa Program Koordinatörü Cengiz Polat, Etiyopya'nın birçok alanda olduğu gibi arıcılık konusunda da büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve yaptıkları bu projeyle arıcılık ile uğraşan veya uğraşmak isteyen çiftçilere ilham vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Polat, Türkiye'nin kalkınma yardımlarının koordinasyonundan sorumlu kurum olarak TİKA'nın gerçekleştirdiği projelerin, söz konusu ülkelerin kalkınma stratejileri ile uyumlu olmasına özel önem verdiklerini kaydetti.

Sidama Arıcılık Projesi'nin açılış programına Sidama Eyaleti Kuzey Bölgesi Başkanı Mengistu Bulo ve Sidama Kalkınma Ajansı Başkanı Woyinshet Mengesha da katıldı.

Burada konuşan Sidama Kalkınma Ajansı Başkanı Mengesha, TİKA'ya teşekkür ederek, bu tür projelerin küçük dokunuşlarla büyük değişimleri tetiklediğini dile getirdi.

Sidama Eyaleti Kuzey Bölgesi Başkanı Bulo da Türkiye'nin tecrübesinin Etiyopya'ya aktarılması açısından projenin büyük öneme sahip olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA
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