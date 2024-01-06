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TİKA, Etiyopya'da Kral Necaşi Türbesi'ni restore edecek - Son Dakika
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TİKA, Etiyopya'da Kral Necaşi Türbesi'ni restore edecek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki iç savaşta hasar gören Kral Necaşi Türbesi'ni restore etme kararı aldı. Restorasyon çalışmaları en kısa sürede başlayacak ve tamamlandığında türbe ve yerleşkesi eski ihtişamlı haline dönecek.

TİKA, Etiyopya\'da Kral Necaşi Türbesi\'ni restore edecek
06.01.2024 - 10:15,  Güncelleme: 10:18
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yaklaşık iki yıl süren iç savaşta hasar gören Kral Necaşi Türbesi'ni yeniden restore edecek.

TİKA Addis Ababa Program Koordinatörü Cengiz Polat, Kral Necaşi Türbesi'nin restorasyonuyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Polat, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran'ın da katılımıyla Tigraylı yetkililerle yaptıkları görüşmeler sonucunda Necaşi Türbesi'nde incelemelerde bulunduklarını ve bir rapor hazırlayarak TİKA Başkanlığına sunduklarını belirterek TİKA tarafından hasar gören yapıların yeninden restore edilmesi kararı alındığını söyledi.

Tigray Eyaleti Geçici Yönetimi Başkanı Getechew Reda'nın, restorasyon kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Polat, "Gerekli ölçümler, incelemeler ve teknik değerlendirmeler yapılarak projenin savaştan zarar gören yapıları ve iklim şartlarından olumsuz etkilenen kısımları ile ilgili ikinci bir restorasyon projesi için çalışmalar başlatılmıştır." dedi.

Restorasyon çalışmasının en kısa sürede başlayacağı bilgisini paylaşan Polat, çalışmaların tamamlanmasıyla Necaşi Türbesi ve yerleşkesinin eski ihtişamlı haline döneceğini söyledi.

Polat, "Hz. Necaşi ve onun çağlar aşan mesajı sadece Tigray ve Etiyopya için değil bütün İslam dünyası hatta bütün insanlık için büyük bir önem taşıyor. Hz Necaşi'nin, 'Düşünce ve ifade özgürlüğü, hoşgörü, barış, beraber bir arada yaşama' ile ilgili mesajına bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. TİKA'nın gerçekleştirdiği bu ikinci restorasyon projesinin bu açıdan ayrıca çok değerli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Etiyopya ve İslam tarihinde önemli yeri olan ilk muhacirlerden 15 sahabenin de mezarının bulunduğu türbe alanı ve cami, TİKA'nın restorasyon çalışmalarının ardından 2020'de kapılarını ziyaretçilere açmıştı.

TİKA'nın kültürel varlıklar alanında yürüttüğü en prestijli projelerden biri olan ve uzun süreli titiz bir restorasyon sürecinden geçen türbe alanı, peyzaj düzenlemeleri ve inşa edilen ek binalarla dokusu korunarak yeni bir çehreye kavuşmuştu.

TİKA'nın restore ettiği Kral Necaşi Türbesi, ülkenin kuzeyinde Kasım 2020'de başlayan iç savaşta ağır hasar görmüştü.

Tigray eyaletinde yer alan Necaşi Türbesi'nin son haline ilişkin sosyal medyada yayımlanan fotoğraflarda, türbe yerleşkesi içerisinde yer alan cami, türbe ve aşevi binalarında çatışmanın yol açtığı zarar görülmüştü.

Kaynak: AA
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