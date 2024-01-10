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TİKA, Filistin Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'ne destek sağlıyor - Son Dakika
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TİKA, Filistin Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'ne destek sağlıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin kurumlarının kapasitelerini artırmaya yönelik destek sunmaya devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın 11 vilayetinde hizmet veren Filistin Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'ne, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve yangınlara müdahale için gerekli ekipmanların temin edildiği belirtildi. Filistin Sivil Savunma Genel Müdürü, Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

TİKA, Filistin Sivil Savunma Genel Müdürlüğü\'ne destek sağlıyor
10.01.2024 - 23:11,
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin kurumlarının kapasitelerini artırmaya yönelik destek sunmaya devam ediyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgali altında yıllardır sistematik olarak uygulanan kısıtlamalar, baskılar ve saldırıların Filistin topraklarının ciddi altyapısal zorluklarla karşılaşmasına neden olduğu ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın 11 vilayetinde 49 itfaiye-arama kurtarma merkezi aracılığıyla 3 milyon Filistinliye hizmet veren Filistin Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'ne; kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, bu sayede müdahale sürelerinin iyileştirilmesi ve daha az can kaybının yaşanması amacıyla, ihtiyaç duyulan motorlu hidrolik kesme makineleri ile akülü hidrolik kesme makinesinin yanı sıra yangınlara müdahale için gerekli basınçlı hava solunum cihazları temin ve teslim edildiği aktarıldı.

Düzenlenen teslim törenine Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, TİKA Filistin Koordinatörü Orhan Aydın, Filistin Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cengiz Eroğlu, Filistin Sivil Savunma Genel Müdürü Tümgeneral El-Abd İbrahim Halil ve diğer kurum yetkililerinin katıldığı belirtilen açıklamada, Filistin Sivil Savunma Genel Müdürü Halil'in içinde bulundukları zor şartlarda desteğini esirgemeyen ve kendilerini yalnız bırakmayan Türkiye'ye ve TİKA'ya şükranlarını sunduğu ifade edildi.

Filistin İçişleri Bakanlığı bünyesinde 1996 yılında kurulan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün kısıtlı imkanlarla her yıl binlerce yangın, trafik kazası, göçük ve deprem vakasına müdahale ettiği aktarılan açıklamada, kuruluşun, geçen yıl doğu illerinde yaşanan deprem felaketi sonrası ivedilikle seferber olarak ülkemize arama kurtarma ekiplerini sevk ettiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, Filistin, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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