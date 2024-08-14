TİKA, Filistinli çocuklara ücretsiz spor eğitimi verdi - Son Dakika
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TİKA, Filistinli çocuklara ücretsiz spor eğitimi verdi

TİKA, Filistinli çocuklara ücretsiz spor eğitimi verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Filistin'de 900 çocuğa ücretsiz futbol ve basketbol eğitimi verildi. Proje kapsamında çocuklar, spor malzemeleriyle sağlıklı bir şekilde vakit geçirme imkanı buldu.

14.08.2024 16:17
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 900 Filistinli öğrenciye ücretsiz futbol ve basketbol eğitiminin verildiği proje gerçekleştirildi.

TİKA'nın Filistin Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin Çocukları Spora Teşvik Derneği (PACES) işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde yer alan yerel spor kulüpleri aracılığıyla, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı 900 çocuğa ücretsiz futbol ve basketbol eğitimleri verildi.

TİKA tarafından temin edilen spor malzemeleri ile gerçekleştirilen eğitimlerle çocukların boş vakitlerini sağlıklı bir şekilde değerlendirmelerine, fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemelerine, kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan uzak kalmalarına olanak sağlandı.

Filistin, Ürdün ve Lübnan'daki mülteci kamplarında ve yoksul bölgelerde yaşayan 8-16 yaş arası kız ve erkek çocuklara okul sonrası spor programları sunmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olan PACES'in 2006'daki kuruluşundan bugüne kadar 30 binden fazla çocuğa ulaştığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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