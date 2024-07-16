TİKA, Gambiya'da 15 Temmuz şehitleri anısına fidanlar dikti

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da 15 Temmuz şehitleri anısına hazırlanan fidanlar toprakla buluşturuldu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anısına, Gambiya Üniversitesi Faraba kampüsünde 800 metrelik yürüyüş yoluna fidanlar dikildi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Gambiya Üniversitesi Rektörü Prof. Herbert Robinson, TİKA Banjul Koordinatörü Şule Bayar'ın yanı sıra üniversite yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Gambiya Üniversitesi Rektörü Robinson, buradaki konuşmasında, dikilen fidanlarla üniversitenin çevre düzenlemesine ve çevresel sürdürülebilirliğine katkı sağlanacağını belirtti.

Robinson, TİKA'nın üniversiteye verdiği destek için şükranlarını sundu.

Gambiya'nın tek devlet üniversitesinde, 15 Temmuz şehitleri anısına dikilen fidanlarla hem aziz şehitlerin hatırası yaşatılacak hem de yürüyüş yolunun Türkiye-Gambiya dostluğunun bir sembolü haline gelmesi sağlanacak.