TİKA, Gazze Şeridi'ne 25 Ton Gıda Yardımı Dağıtımına Başladı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'ne temel gıda ürünlerinden oluşan 25 ton gıda yardımı dağıtımına başladı.

Yıllardır İsrail ablukası altındaki Gazze'de insani kriz savaşla birlikte her geçen gün ağırlaşırken, TİKA ramazan ayında da yardımlarına devam ediyor.

Savaşın başladığı günden bu yana bölgede gıda, sağlık ve barınma malzemeleri gibi yardımlarla çalışmalarını sürdüren TİKA, ramazan ayı münasebetiyle Gazze Şeridi'nde yerinden edilen 2 bin 500 aileye gıda paketi dağıtımına başladı.

Sıvı yağ, pirinç, salça, bakla, humus, mercimek, makarna, konserve et ve balık gibi malzemelerden oluşan yaklaşık 25 ton gıda paketi Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah, Refah ve Ez-Zuveyde bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.