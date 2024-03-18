Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'ne temel gıda ürünlerinden oluşan 25 ton gıda yardımı dağıtımına başladı.
Yıllardır İsrail ablukası altındaki Gazze'de insani kriz savaşla birlikte her geçen gün ağırlaşırken, TİKA ramazan ayında da yardımlarına devam ediyor.
Savaşın başladığı günden bu yana bölgede gıda, sağlık ve barınma malzemeleri gibi yardımlarla çalışmalarını sürdüren TİKA, ramazan ayı münasebetiyle Gazze Şeridi'nde yerinden edilen 2 bin 500 aileye gıda paketi dağıtımına başladı.
Sıvı yağ, pirinç, salça, bakla, humus, mercimek, makarna, konserve et ve balık gibi malzemelerden oluşan yaklaşık 25 ton gıda paketi Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah, Refah ve Ez-Zuveyde bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › TİKA, Gazze Şeridi'ne 25 Ton Gıda Yardımı Dağıtımına Başladı - Son Dakika
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mustafa Yaman, Bilecik'te kurulan pazarda esnaf ziyaretinde bulunarak projelerini ve Bilecik için planladığı yenilikleri anlattı. Yaman, Pazar Pazarı'nın modern bir pazaryerine dönüştürülerek bölgedeki park sorununun çözüleceğini ve pazar alışverişinin daha konforlu hale geleceğini vurguladı. Yaman, vatandaşların desteğiyle yeni dönemde Bilecik için söz verilen projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
Kocaeli'de düzenlenen bir programda demir-çelik, alüminyum, gübre, kimyasal, plastik ve çimento sektörlerinin yeşil dönüşümünde temel oluşturacak yol haritaları tanıtıldı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Ülke Başkan Vekili Hande Işlak, finansal kuruluşların yeşil dönüşümü desteklemesinin önemini vurguladı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise sektörlerin teknoloji yol haritalarını 14 ayda hazırladıklarını belirtti.
Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiklerini belirtti. Buravov, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin 10. yılı dolayısıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Rusya ve ABD seçimleri ile Rusya-Batı ilişkileri ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında da konuştu.
İtalya Futbol Federasyonu, Inter-Napoli maçında Juan Jesus'a ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiası sebebiyle Francesco Acerbi'nin milli takım kadrosundan çıkarıldığını ve yerine Gianluca Mancini'nin çağırıldığını açıkladı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen sanayi tüpü patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, patlama anında 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Olayın nedeni araştırılıyor ve yetkililer tarafından başsağlığı dilekleri ile acil şifalar dileyen açıklamalar yapıldı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'da etkinlik düzenlendi. Adıyaman Valiliği konferans salonunda yapılan programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Programa Vali Osman Varol ve diğer yetkililer katıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi ile Şefik Can Parkı 3. etabın açılışını gerçekleştirdi. Başkan Uğur İbrahim Altay, açılış töreninde şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Altay, tesislerin önemini vurgulayarak, Konya'ya kazandırılan bu alanların şehre hizmet edeceğini belirtti.
Şanlıurfa'nın Halfeti ve Ceylanpınar ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törenlerde saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, konuşmalar ve şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi. Ayrıca, Ceylanpınar'da düzenlenen programda şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.
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