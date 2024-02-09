TİKA, Kuzey Makedonya Mali Polis İdaresine teknolojik ekipman hibe etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TİKA, Kuzey Makedonya Mali Polis İdaresine teknolojik ekipman hibe etti

TİKA, Kuzey Makedonya Mali Polis İdaresine teknolojik ekipman hibe etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya Maliye Bakanlığına bağlı Mali Polis İdaresine teknolojik ekipman hibe etti. Hibe kapsamında 60 bilgisayar, 30 yazıcı, bir adli-forenzik bilgisayarı ve ek donanım ekipmanı teslim edildi. Mali Polis İdaresi Müdürü ve TİKA temsilcileri, hibe törenine katıldı. Mali Polis İdaresi, hibeden dolayı TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

09.02.2024 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kuzey Makedonya Maliye Bakanlığına bağlı Mali Polis İdaresine teknolojik ekipman hibe edildi.

Teknolojik Ekipman Hibe Töreni'ne Kuzey Makedonya Mali Polis İdaresi Müdürü Goran İvanov ve TİKA Üsküp Koordinatörü Mehmet Bayrak'ın yanı sıra Mali Polis İdaresi ve TİKA temsilcileri katıldı.

Mali Polis İdaresi Müdürü İvanov, yaptığı açıklamada, organize suç ve yolsuzlukla mücadelede noktasında ön planda olan Mali Polis İdaresine yapılan hibeden dolayı TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Hibe sözleşmesinin imzalanmasıyla sadece destek almakla kalmadıklarını, aynı zamanda büyük ve samimi bir dostlarının da olduğunun kanıtlandığını anımsatan İvanov, şöyle devam etti:

"Bugün teslim aldığımız hibe, 60 bilgisayar, 30 yazıcı, bir adli-forenzik bilgisayarı ve ek donanım ekipmanından oluşuyor. Bu ekipman, Mali Polis İdaresindeki çalışma arkadaşlarımızın gündelik işlerini kolaylaştıracak ve bu sayede idarenin teknik kapasitesini güçlendireceğiz. Bu doğrultuda, 'daha modern ve daha profesyonel idare' olma hedefimize doğru gideceğiz."

TİKA Üsküp Koordinatörü Bayrak da Kuzey Makedonya'da 2005'ten itibaren farklı alanlarda yaklaşık 1200 faaliyeti hayata geçirdiklerini ifade etti.

Kuzey Makedonya'nın kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliklerini güçlendirmeye devam ettiklerini söyleyen Bayrak, "Mali Polis İdaresinin teknik kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlayacak ekipmanın, İdarenin organize suçlarla mücadelesinde çalışmalarına güç katacağına inanıyor, projenin hem Mali Polis İdaresine hem de çalışanlarına faydalı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

"Mali Polis İdaresi Bilgi İşlem Ekipmanının Yenilenmesi ve Adli-Forenzik Laboratuvarı Bilgisayar Çalışma Sisteminin Kurulumu Projesi" kapsamında TİKA, Mali Polis İdaresinin bilgi işlem ekipmanının yenilenmesini (60 ofis bilgisayarı, 60 monitör, 30 tarayıcı, 2 özel belge tarayıcı, 4 yüksek çözünürlüklü monitör ve 30 harici bellek) ve adli-forenzik laboratuvarında kullanılacak özel bilgisayar sisteminin kurulumunu gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Makedonya, Maliye, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA, Kuzey Makedonya Mali Polis İdaresine teknolojik ekipman hibe etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:57:18. #1.11#
SON DAKİKA: TİKA, Kuzey Makedonya Mali Polis İdaresine teknolojik ekipman hibe etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement