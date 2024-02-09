TİKA, Kuzey Makedonya Mali Polis İdaresine teknolojik ekipman hibe etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kuzey Makedonya Maliye Bakanlığına bağlı Mali Polis İdaresine teknolojik ekipman hibe edildi.
Teknolojik Ekipman Hibe Töreni'ne Kuzey Makedonya Mali Polis İdaresi Müdürü Goran İvanov ve TİKA Üsküp Koordinatörü Mehmet Bayrak'ın yanı sıra Mali Polis İdaresi ve TİKA temsilcileri katıldı.
Mali Polis İdaresi Müdürü İvanov, yaptığı açıklamada, organize suç ve yolsuzlukla mücadelede noktasında ön planda olan Mali Polis İdaresine yapılan hibeden dolayı TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.
Hibe sözleşmesinin imzalanmasıyla sadece destek almakla kalmadıklarını, aynı zamanda büyük ve samimi bir dostlarının da olduğunun kanıtlandığını anımsatan İvanov, şöyle devam etti:
"Bugün teslim aldığımız hibe, 60 bilgisayar, 30 yazıcı, bir adli-forenzik bilgisayarı ve ek donanım ekipmanından oluşuyor. Bu ekipman, Mali Polis İdaresindeki çalışma arkadaşlarımızın gündelik işlerini kolaylaştıracak ve bu sayede idarenin teknik kapasitesini güçlendireceğiz. Bu doğrultuda, 'daha modern ve daha profesyonel idare' olma hedefimize doğru gideceğiz."
TİKA Üsküp Koordinatörü Bayrak da Kuzey Makedonya'da 2005'ten itibaren farklı alanlarda yaklaşık 1200 faaliyeti hayata geçirdiklerini ifade etti.
Kuzey Makedonya'nın kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliklerini güçlendirmeye devam ettiklerini söyleyen Bayrak, "Mali Polis İdaresinin teknik kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlayacak ekipmanın, İdarenin organize suçlarla mücadelesinde çalışmalarına güç katacağına inanıyor, projenin hem Mali Polis İdaresine hem de çalışanlarına faydalı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.
"Mali Polis İdaresi Bilgi İşlem Ekipmanının Yenilenmesi ve Adli-Forenzik Laboratuvarı Bilgisayar Çalışma Sisteminin Kurulumu Projesi" kapsamında TİKA, Mali Polis İdaresinin bilgi işlem ekipmanının yenilenmesini (60 ofis bilgisayarı, 60 monitör, 30 tarayıcı, 2 özel belge tarayıcı, 4 yüksek çözünürlüklü monitör ve 30 harici bellek) ve adli-forenzik laboratuvarında kullanılacak özel bilgisayar sisteminin kurulumunu gerçekleştirdi.
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