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TİKA, Libya'da Soğutma ve İklimlendirme Teknisyenliği Eğitim Atölyesini Faaliyete Geçirdi - Son Dakika
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TİKA, Libya'da Soğutma ve İklimlendirme Teknisyenliği Eğitim Atölyesini Faaliyete Geçirdi

Libya'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından kurulan Soğutma ve İklimlendirme Teknisyenliği Eğitim Atölyesi faaliyete başladı. Atölye, Libya'da nitelikli ara eğitim elemanı ihtiyacını karşılamayı ve işsizlik sorununa katkı sağlamayı hedefliyor. Proje kapsamında Türkiye'den uzmanlar tarafından eğitim verilecek olan atölyede 500'ün üzerinde öğrenci eğitim alacak.

TİKA, Libya\'da Soğutma ve İklimlendirme Teknisyenliği Eğitim Atölyesini Faaliyete Geçirdi
25.01.2024 - 12:04,
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Libya'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) kurduğu, Soğutma ve İklimlendirme Teknisyenliği Eğitim Atölyesinin faaliyete başladığı bildirildi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Libya- Türkiye Mesleki Eğitim Merkezi projesinin bir parçası olan ve başkent Trablus'ta açılan atölye ile Libya'da nitelikli ara eğitim elemanı ihtiyacının giderilmesi ve işsizlik sorununun çözümüne katkı sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

Türkiye'den uzmanların atölyede eğitim verecek olan 17 usta öğretici eğitmene hizmet içi eğitim verdiği projenin ikinci ayağının "Otomotiv Atölyesi" olduğu kaydedilen açıklamada, proje tamamlandığında 500'ün üzerinde öğrencinin çeşitli alanlarda eğitim alacağı aktarıldı.

Libyalı 100 öğrencinin katıldığı atölyenin açılış törenine, Libya Teknik ve Mesleki Eğitim Bakanı Yekhlif Said Sefao, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun ve TİKA Trablus Koordinatörü Ali Suha Bacanakgil katıldı.

Açılış töreninde konuşan Libyalı Bakan Sefao, TİKA ve Türkiye'ye geçmişten bugüne Libya'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükelçi Yılmaz, açılan tesisin, eğitim alacak Libyalı öğrencilere mesleki eğitim alanında yetenek ve vizyon kazandırmasına büyük katkı sağlamasını umduğunu dile getirdi.

TİKA Başkan Yardımcısı Nurdun da projeyi Libya'nın diğer kentlerine de yaymaya çalışacaklarını kaydederek, tarım, mesleki eğitim ve sağlık gibi çeşitli alanlarda Libya ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını aktardı.

Kaynak: AA
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Türkiye, Libya, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TİKA, Libya'da Soğutma ve İklimlendirme Teknisyenliği Eğitim Atölyesini Faaliyete Geçirdi - Son Dakika
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