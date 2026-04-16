TİKA, Lübnan'a İnsani Yardımda Bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yerinden edilen ailelere insani yardım desteğinde bulundu.

TİKA, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Lübnanlılara yönelik insani yardım desteğini sürdürüyor.

Bugünkü yardım çalışmaları kapsamında Beyrut'taki barınma merkezlerinde kalanlara yardım paketleri ulaştırıldı.

TİKA Beyrut Koordinatörü Salih Burak Yurdakul, AA muhabirine yardımlara dair açıklama yaptı.

Yurdakul, "Savaşın başladığı ilk günlerden itibaren Başkanımız Sayın Abdullah Eren'in koordinasyonunda hızlı bir şekilde harekete geçerek, başta en çok zarar gören ve yerinden edilmiş insanları barındıran Beyrut, Sayda ve Bekaa olmak üzere Lübnan genelinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, battaniye ve hijyen kiti ulaştırdık." dedi.

İnsani yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Yurdakul, "Dayanışma ve işbirliği içerisinde bölgede yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik desteklerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

"İnşallah durumlar düzelir, bir anlaşmaya varılır ve biz de geri döneriz"

TİKA'nın yardım ulaştırdığı lisede ailesiyle kalan Fatma Suveyd, İsrail saldırıları nedeniyle birden fazla kez yerinden edildiğini söyledi.

Suveyd, "Yarin beldesinde 2 evimiz vardı, ikisi de yıkıldı. Hayvanlarımız vardı; inek, keçi ve tavuklarımız ancak hiçbir şeyimiz kalmadı." diye konuştu.

Yaklaşık bir buçuk aydır Beyrut'ta olduklarını dile getiren Suveyd, "Kendimizi kaybolmuş gibi hissediyoruz. Yardım edenler var, Allah razı olsun ama insanın evi gibisi yok. Evimizin ve toprağımızın yerini hiçbir şey tutmaz. Çocuklarımız ve ailemiz de dağıldı." ifadelerini kullandı.

Gerçekten ihtiyaç sahibi olduklarını dile getiren Suveyd, TİKA'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Suveyd, ülkesinin İsrail ile yaptığı müzakerelerden de umutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah durumlar düzelir, bir anlaşmaya varılır ve biz de geri döneriz. Biz barış istiyoruz. Allah ülkenin halini düzeltsin. İnsanlar darmadağın oldu. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Ama biz toprağımıza dönmek istiyoruz. Burada yabancı gibiyiz."

Köylerine dönmeleri halinde her şeye yeniden başlayacaklarını söyleyen Suveyd, "Belki geçici barınaklar kurarız, çadırlar yaparız. Şu an ne paramız var ne de bir şeyimiz. Gerekirse toprağın üstünde otururuz ama yine de döneriz." dedi.

"İnşallah savaş biter ve herkes kendi köyüne döner"

Yarin beldesindeki saldırı nedeniyle yerinden edilen Ali el-Berdan da Türkiye ve TİKA'ya teşekkür ederek, "Her zaman yanımızda oldular. Kendilerine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Berdan, saldırıların ilk günü yola çıktıklarını, yoğunluk nedeniyle Beyrut'a ulaşmalarının 48 saat sürdüğünü anlatarak halihazırda okulun bir sınıfında toplam 8 kişi kaldıklarını kaydetti.

Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını dile getiren Berdan, şunları söyledi:

"Yaz mevsimi geldiği için yazlık kıyafetlere ihtiyaç var. En önemlisi ise maddi imkanlarımız yok. Güneyden gelirken yanımızda sadece yol parası vardı.

İnşallah savaş biter ve herkes kendi köyüne, evine döner. Kimse savaş istemiyor. Güneyde 30-40 yıldır sürekli savaş yaşıyoruz. 10 yaşındaki oğlum bile iki savaşa tanık oldu."