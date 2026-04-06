TİKA, Lübnan'daki İhtiyaç Sahiplerine Yardım Gönderdi

06.04.2026 21:02
TİKA, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrası yerinden edilen ailelere insani yardım programı başlattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Lübnan'da 2 Mart'ta başlayan İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen ailelere destek sağlamak amacıyla kapsamlı bir insani yardım programı başlattı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Beyrut başta olmak üzere Trablusşam, Sayda, Bekaa, Şuf ve Akkar bölgelerini kapsayan yardım çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi, battaniye ve hijyen kitleri ulaştırıldı.

TİKA Başkanı Abdullah Eren'in koordinasyonunda hazırlanan eylem planı çerçevesinde, bölgedeki acil ihtiyaçların giderilmesi noktasında hızlı bir saha operasyonu gerçekleştirildi.

Eren, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak TİKA eliyle kardeş Lübnan'ın zor zamanında yanında durmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Zor zamanların, dostluğun ve kardeşliğin en saf haliyle ortaya çıktığı anlar olduğunu vurgulayan Eren, "Lübnanlı kardeşlerimizin içinden geçtiği bu çetin günlerde bizler sadece yardım malzemesi değil, Anadolu'nun bitmeyen dualarını ve güçlü dayanışma ruhunu da taşıyoruz. Bu sarsılmaz gönül bağıyla; Gıda kolileriyle sofralara bereketi, battaniyelerle yuvalara sıcaklığı, hijyen kitleriyle yarınlara sağlık ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Eren, "Dün olduğu gibi bugün de bu zor günleri omuz omuza aşacak, yaraları birlikte sarmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1497'ye çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
Savaştan kaçmıyorlar! Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
