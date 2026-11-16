TİKA Mogadişu'da kentsel tarım projesinde sera sayısını 20'ye çıkardı - Son Dakika
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TİKA Mogadişu'da kentsel tarım projesinde sera sayısını 20'ye çıkardı

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TİKA, Mogadişu'da kentsel tarım projesinin ikinci aşamasını tamamlayarak sera sayısını 20'ye çıkardı. Üreticiler ortak su altyapısı, girdi temini, dağıtım ve pazar bağlantılarından yararlanacak; kadın ve gençlerin üretime katılımı artırılacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Somali'nin başkenti Mogadişu'da kentsel tarımı geliştirmek ve yerel gıda üretimini artırmak amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında kurduğu seraların sayısı 20'ye ulaştı.

TİKA Somali Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre Mogadişu'da tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının desteklenmesi amacıyla yürütülen kentsel tarım projesinin ikinci aşaması tamamlandı.

Projenin ilk aşamasında kurulan 10 seraya ikinci aşamada 10 adet daha eklenerek 20 seradan oluşan ortak tarımsal üretim alanı oluşturuldu.

Yeni seralarla, üreticilerin ortak su altyapısı, tarımsal girdi temini, dağıtım ve tarımsal yayım hizmetleri ile pazar bağlantılarından birlikte yararlanabileceği sistem hayata geçirildi.

Bu sayede üreticiler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, kaynakların daha etkin kullanılması ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Kadın ve gençlerin istihdamına katkı sağlanacak

Proje kapsamında tarımsal üretimin nüfusun yoğun olduğu yerleşim alanlarına yakınlaştırılmasıyla ürünlerin pazara ulaştırılmasında ortaya çıkan lojistik maliyetlerin azaltılması ve kent sakinlerinin taze tarım ürünlerine erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Ayrıca sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, kadın ve gençlerin tarımsal üretime katılımının artırılması ve yerel üretim kapasitesinin güçlendirilmesi öngörülüyor.

Somali'nin gıda ihtiyacının karşılanmasında yerel üretimin payını artırması beklenen projenin, tarım sektörüne yeni yatırımların çekilmesine ve özel sektörün tarımsal üretime ilgisinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye, Somali'nin kalkınmasına destek vermeyi sürdürüyor

Türkiye, 2011'den bu yana Somali'de insani yardım, sağlık, eğitim, altyapı, tarım ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda projeler yürütüyor.

TİKA da ülkede tarımsal üretimin geliştirilmesi, mesleki kapasitenin artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Mogadişu'da tamamlanan kentsel tarım projesinin ikinci aşamasının, üreticilerin ortak altyapı ve hizmetlerden yararlanarak daha verimli üretim yapmasına ve kentte sürdürülebilir tarımsal üretim modelinin oluşturulmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA
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