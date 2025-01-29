TİKA Moldova'da Güvenlik Eğitimi Projesini Destekliyor - Son Dakika
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TİKA Moldova'da Güvenlik Eğitimi Projesini Destekliyor

TİKA Moldova\'da Güvenlik Eğitimi Projesini Destekliyor

TİKA, Moldova'nın güvenlik kurumları için eğitim merkezi kurarak kapasitelerini artırmayı hedefliyor.

29.01.2025 00:16
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moldova güvenlik kurumlarının eğitim kapasitelerinin artırılmasına katkı sağlayan projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA, Moldova Devlet Güvenlik ve Koruma Servisinin (SPPS) "Mihai Eminescu" Eğitim Merkezi'nin kurulmasına destek sağladı.

Proje kapsamında, eğitim merkezinde pentatlon sahası kuruldu, tırmanma kulesi ile futbol, voleybol ve basketbol için kullanılacak spor alanı oluşturuldu.

Projenin tamamlanmasına ilişkin yapılan törene, Moldova Başbakanı Dorin Recean'ın yanı sıra Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, TİKA Kişinev Program Koordinatörü Tarık Mete, SPPS Müdürü Vasile Popa ve çok sayıda davetli katıldı.

Başbakan Recean, burada yaptığı konuşmada, yıl dönümünü kutlayan SPPS'nin 33 yıldır özveriyle çalışmalarını yürüttüğünü ve bölgesel güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunduğunu dile getirdi.

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik de teknik işbirliği ve kalkınma yardımları çerçevesinde ülkelerin önceliklerine, ulusal ve kültürel değerlerine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Çevik, "Türkiye bir yandan TİKA aracılığıyla kriz bölgelerine insani yardım yaparken, diğer yandan bu tür teknik işbirliği projeleriyle bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Tören, SPPS'ye bağlı özel harekatın açık havada tatbikat gösterisi yapmasıyla sona erdi.

1992'de kurulan SPPS, Moldova'nın üst düzey yöneticileri ve üst düzey misafirlerinin güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA Moldova'da Güvenlik Eğitimi Projesini Destekliyor - Son Dakika

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