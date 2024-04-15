TİKA, Moldova'daki Nöroloji ve Nöroşirürji Enstitüsü'nün Ameliyathane Bölümünü Yeniliyor

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moldova'nın nöroloji ve nöroşirürji alanında tek merkezi olan "Diomid Gherman Nöroloji ve Nöroşirürji Enstitüsü" bünyesindeki ameliyathane bölümünü yeniliyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yürütülecek iki aşamalı projeyle öncelikle enstitünün en çok ihtiyaç duyulan ameliyathanesinin kapsamlı tadilatı gerçekleştirilecek, ardından gerekli ekipmanlar temin edilecek.

Projenin yürütülmesine yönelik işbirliği protokolü, Enstitü Müdürü Vladimir Dolghi ile TİKA Kişinev Koordinatörü Tarık Mete tarafından imzalandı.

Proje kapsamında Diomid Gherman Nöroloji ve Nöroşirürji Enstitüsü bünyesindeki ameliyathanenin yanı sıra dezenfeksiyon, dinlenme ve soyunma odalarının tadilatı ve tefrişatı da gerçekleştirilecek.

Merkezin sağlık altyapısının güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen projenin yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Merkezde görevli sağlık çalışanlarının Türkiye'deki meslektaşlarıyla tecrübe paylaşımı yapabilmelerine imkan sağlamak için yıl içinde çeşitli eğitim programlarının da hayata geçirilmesi planlanıyor.

Moldova'nın tamamına 1950'den beri hizmet veren enstitüden yılda ortalama 10 bin kişi sağlık hizmeti alıyor, ortalama 2 bin ameliyat gerçekleştiriliyor.