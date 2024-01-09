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TİKA'nın desteğiyle Pakistan'da Veraval Türk Toplumu'na ait okullar açıldı - Son Dakika
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TİKA'nın desteğiyle Pakistan'da Veraval Türk Toplumu'na ait okullar açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından desteklenen Veraval Türk Toplumu'na ait ilkokul ve ortaokul, Pakistan'da yenilenerek açıldı. TİKA tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla okulların kapasiteleri artırıldı, tadilat yapıldı, okul mobilyaları ve bilgisayar laboratuvarı yenilendi, bilim laboratuvarı ve kütüphane oluşturuldu ve solar enerji panelleri kuruldu. Açılışta konuşan Sindh Eyaleti Eğitim Bakanı ve Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu, Türkiye'nin eğitime verdiği önemi vurgulayarak TİKA'ya teşekkür etti. TİKA, Pakistan'da eğitim sektöründe birçok projeye imza atmaya devam ediyor.

TİKA\'nın desteğiyle Pakistan\'da Veraval Türk Toplumu\'na ait okullar açıldı
09.01.2024 - 20:41,
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) desteğiyle Pakistan'da yenilenen Veraval Türk Toplumu'na ait ilkokul ve ortaokul açıldı.

Veraval Türk Toplumu'na ait ilk ve orta dereceli okulların açılışı, Sindh Eyaleti Eğitim Bakanı Rana Hussain, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu, TİKA Karaçi Program Koordinatörü Halil İbrahim Başaran ve diğer davetlilerin katılımıyla yapıldı.

TİKA, ek bölüm inşası ile kapasiteleri artırılan iki okulda ihtiyaç duyulan bölümlerde tadilatla birlikte okul mobilyalarının ve bilgisayar laboratuvarının yenilenmesi, bilim laboratuvarı ve kütüphane oluşturulması ile solar enerji panellerinin kurulum çalışmalarını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Sindh Eğitim Bakanı Hussain, yenilenen bu okulların dersliklerini beğendiğini ve interaktif bulduğunu ifade etti.

Böyle bir ortamın öğrencilerin gelişmesine katkıda bulunacağını dile getiren Hussain, TİKA ve Türkiye'ye, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Sangu da Türkiye olarak eğitime her zaman önem ve destek verdiklerini belirterek, "Bu bağlamda Pakistan'da Türkiye Maarif Vakfına ait 28 okulumuz bulunmaktadır. Yenileme çalışmaları TİKA tarafından gerçekleştirilen ve modern malzemelerle donatılan Veraval Türk Toplumu'na ait iki okulun açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

TİKA Karaçi Program Koordinatörü Başaran da TİKA'nın 2019-2023 yıllarında Sindh ve Belucistan eyaletlerinde eğitim sektöründe 30'a yakın proje yaptığını, Veraval Türk Toplumu'na ait okulların da bu projelerden biri olduğunu vurguladı.

Başaran, Sindh Eğitim Bakanlığı ile yapılacak işbirliğiyle eğitim alanında kalkınma projelerini sürdüreceklerini ve Pakistan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik köprüsünü güçlendirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Veraval Türk Toplumu Genel Sekreteri Hussain Ghulam, Veraval Türk Toplumu'nun, okullarına binlerce kilometre öteden destek sağlayan Türk kardeşlerine borçlu olduğunu ifade etti.

Yenilenen okulların kapasitesinin halihazırda 450 civarında olduğunu kaydeden Ghulam, TİKA'nın desteğinden sonra bunu iki katına çıkarabileceklerini belirterek Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Bakan Hussain ile Başkonsolos Sangu tarafından gerçekleştirilen kurdele kesimi ve ders zilinin çalınmasının ardından 500'e yakın öğrenci yenilenen okullarında eğitime başladı.

TİKA, Pakistan'da bulunan iki ofisi ile birlikte 2010'dan bugüne kadar yaptığı projelerle Pakistan'ın eğitim alanındaki kalkınmasına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Kaynak: AA
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Pakistan, Türkiye, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TİKA'nın desteğiyle Pakistan'da Veraval Türk Toplumu'na ait okullar açıldı - Son Dakika
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