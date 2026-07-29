TİKA'nın Kalkınma Elçileri Programı Azerbaycan’da başladı - Son Dakika
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TİKA'nın Kalkınma Elçileri Programı Azerbaycan’da başladı

TİKA\'nın Kalkınma Elçileri Programı Azerbaycan’da başladı
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hayata geçirilen Kalkınma Elçileri Programı kapsamında 350 üniversite öğrencisinden 10’u, TİKA'nın Azerbaycan’daki projeleriyle tanıştı, Azerbaycan halkıyla bir araya geldi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hayata geçirilen Kalkınma Elçileri Programı kapsamında 350 üniversite öğrencisinden 10'u, TİKA'nın Azerbaycan'daki projeleriyle tanıştı, Azerbaycan halkıyla bir araya geldi.

Kalkınma Elçileri Programı kapsamında 10 üniversite öğrencisi, Azerbaycan'da TİKA desteğiyle düzenlenen 5. Milli Yayla Festivali'ne katıldı, TİKA'nın inşa ettiği Gence Nuri Paşa Müze Evi'ni ziyaret etti.

Öğrenciler Terter Haydar Aliyev Parkı Açık Sahne Projesi, Ucar Merkezi Hastanesi Diyaliz Merkezi Projesi, Göyçay Meyve Seraları Projesi, Sumgayıt Bal Paketleme Tesisi, ASAN Radyo ve Web TV projelerinde incelemelerde bulundu.

TİKA'nın yürüttüğü kalkınma projelerini yakından gözlemleyen öğrenciler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini, Gence Başkonsolosluğunu, Anadolu Ajansı Asya Kafkasya Temsilciliğini, TRT Bakü ofisi ve Yunus Emre Enstitüsü Bakü Koordinatörlüğünü ziyaret etti.

Programa katılan öğrencilerden Yiğit Burak Ergin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğunu belirterek, TİKA'nın desteğiyle Azerbaycan'ı ve kardeş coğrafyayı daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Ergin, katıldıkları 5. Milli Yayla Festivali'nde, Türk devletlerinin geleneklerini, sporlarını ve oba kültürünü daha yakından tanıdıklarını belirterek, "TİKA'nın projelerini gezerek Ajansın tam olarak nasıl faydalı olduğunu, kimlerin hayatına dokunduğunu gördük. Böyle kurumlarımızın binlerce kilometre uzakta projeler gerçekleştirerek insanların hayatlarını kolaylaştırması Türk vatandaşı olarak bana gurur verdi." ifadesini kullandı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji bölümü öğrencisi Muhammet Emir Alıcı, Azerbaycan'ı yakından tanıdıklarını, şehit ailelerini ziyaret ettiklerini dile getirerek, "TİKA desteğiyle kurulmuş diyaliz merkezini ziyaret ettik. Burada Sağlık Müdürü 'TİKA burada hayat kurtarmaya vesile oluyor' dedi. Bu çok ince bir düşünce, bu beni çok etkiledi." diye konuştu.

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Mehmet Furkan Bakır, kalkınma elçileri olarak TİKA'nın projelerini yerinde görme fırsatı bulduklarını vurgulayarak, "Karabağ Savaşı'nda şehit olanların ailelerini ziyaret etme fırsatı yakaladık. Azerbaycan'daki kardeşlerimizin bizimle aynı dünya görüşüne sahip olduklarını, bizimle benzer hedeflerle, inançlarla yanıp tutuştuklarını gördük. Bizim için çok değerliydi." dedi.

Gençler, farklı toplumların ihtiyaçlarını yakından tanıma fırsatı bulacak

TİKA'nın hayata geçirdiği Kalkınma Elçileri Programı kapsamında 350 üniversite öğrencisi, Ajansın 35 ülkede yürüttüğü projelerde ve saha faaliyetlerinde görev alacak.

Gençler, projelerin hazırlanma ve uygulama süreçlerine katılarak farklı toplumların ihtiyaçlarını yakından tanıma fırsatı bulacak.

Programın, katılımcılara mesleki deneyim kazandırmasının yanı sıra ülkeler arasındaki dayanışma ve bilgi paylaşımına katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Dış Politika, Azerbaycan, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'nın Kalkınma Elçileri Programı Azerbaycan’da başladı - Son Dakika

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