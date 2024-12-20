TİKA, Pakistan'da Zeytinyağı Üretim Tesisi Kurdu - Son Dakika
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TİKA, Pakistan'da Zeytinyağı Üretim Tesisi Kurdu

TİKA, Pakistan\'da Zeytinyağı Üretim Tesisi Kurdu

TİKA, Muzafferabad'da zeytinyağı üretim ünitesi açtı, 5 bin çiftçinin yararlanması bekleniyor.

20.12.2024 12:18
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da zeytinyağı üretim ünitesi kurdu.

TİKA İslamabad Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir eyaletinin başkenti Muzafferabad şehrindeki Tarım Bakanlığının kampüsünde zeytinyağı üretim ünitesi kuruldu.

Açılış törenine TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan, TİKA İslamabad Ofisi Koordinatörü Muhsin Balcı, Azad Cammu Keşmir eyaleti Tarım Bakanı Serdar Mir Ekber Han ve Bakanlık yetkilileri ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Yaşacan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, TİKA'nın 2010'dan bu yana Pakistan'da yaklaşık 700 projeyi hayata geçirdiğini belirterek bu tesisin Azad Cammu Keşmir'de zeytinyağı üretimini artıracağını kaydetti.

Serdar Mir Ekber Han da Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü dostluğu vurgulayarak 2005'te Pakistan'da yaşanan büyük depremde Türkiye'nin ilk yardıma koşan ülke olduğunu hatırlattı.

Han, kurulan zeytinyağı üretim tesisinin de bu güçlü bağların göstergesi olduğunu ifade etti.

Saatte 100 litre zeytinyağı üretim kapasitesine sahip tesisten ilk etapta yaklaşık 5 bin çiftçinin faydalanması bekleniyor.

Tesisin faaliyete geçmesiyle Muzafferabad'daki çiftçilerin başka kentlere gitmeden kendi bölgelerinde zeytinyağı üretebilmeleri amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA, Pakistan'da Zeytinyağı Üretim Tesisi Kurdu - Son Dakika

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