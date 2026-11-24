Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Senegal'in güneyinde kadın kooperatiflerinin yerel tarım ürünlerini işleyip pazarlaması için atölyeler açtı.

TİKA Dakar ofisinin "Topraktan Ekonomiye Kadın Gücü" projesi kapsamında yenilenen ve ekipmanla donatılan tarımsal ürün işleme atölyeleri, Ziguinchor bölgesine bağlı Oussouye'de düzenlenen törenle açıldı.

Oussouye Kadın Destek ve Eğitim Merkezi (CEDAF) ile Türkiye Kadın İşverenler Sendikası (KADIN TİS) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, atölyelerin gelecek aylarda üretime başlaması planlanıyor.

Projeyle yılda 200 kadın üreticiye gelir getirici iş imkanı sağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında CEDAF bünyesindeki atölyelere meyve işleme ve kurutma makineleri, tahıl değirmeni, fırın ve soğutucular temin edildi.

Kadın birlikleri ve kooperatifleri, bölgede yetişen meyvelerden meyve suyu, reçel ve kurutulmuş meyve üretecek.

Bisküvi üretiminin de yapılacağı atölyelerde hazırlanan ürünler yerinde paketlenerek proje kapsamında kurulan mağazada satışa sunulacak.

Üretim ve pazarlama kadın kooperatifleri tarafından üstlenilecek, işletme giderleri de satış gelirlerinden karşılanacak.

Senegal'in 2050 kalkınma vizyonunda tarımsal ürün işleme merkezi olarak öne çıkan Casamance'da uygulanan projeyle, bölgede yetişen ürünlerin yerinde işlenerek katma değer kazanması amaçlanıyor.