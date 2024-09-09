TİKA'dan Senegal'e Eğitim Desteği

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Senegal'de Dakar Belediyesine bağlı Sağlık Meslek Okulu'nun (EMPS) uygulamalı eğitim kapasitesini güçlendirmek amacıyla ekipman ve medikal malzeme desteğinde bulundu.

Başkanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, belediyeye bağlı sağlık meslek okulundaki öğrencilerin sağlık alanında araştırma yapabilmesi için okul kütüphanesine 20 yeni bilgisayar kuruldu ve 1 lazer yazıcı temin edildi. Ayrıca, ebe ve hemşire adaylarına yönelik görsel eğitim kalitesini artırmak için 5 video projektör, okulun kullanımına sunuldu.

Ekipman desteği nedeniyle düzenlenen törene, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Dakar Belediye Başkanı Barthelemy Dias, Dakar Belediyesi Genel Sekreteri Mouhamed Diop ve Sağlık Meslek Okulu Müdürü Dr. Rokhaya Seck katıldı.

2006 yılından bu yana faaliyet gösteren sağlık meslek okulu, her yıl maddi durumu yetersiz yaklaşık 200 ebe ve hemşire adayına 3 yıl süreyle ücretsiz eğitim veriyor. Okulda 169'u kız, toplam 202 öğrenci eğitim görüyor. Mezunlar, Senegal'deki sağlık personeli ihtiyacına göre görevlendirilmek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendiriliyor.