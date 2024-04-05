TİKA, Sri Lanka ve Bangladeş'te yardım çalışmalarını sürdürdü

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan programı kapsamında, Sri Lanka'da 750 aileye gıda kolisi dağıttı, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki mülteci kampında bir oyun parkını yenileyerek kullanıma açtı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun ramazan programları kapsamında yaptığı yardımlar Güney Asya ülkeleri Sri Lanka ve Bangladeş'te sürdürüldü.

Sri Lanka'nın çeşitli bölgelerinde gıda yardımı yapıldı

TİKA, Sri Lanka'nın Pelanda, Kandapola, Santhipura, Silmiyapura, Potuvil, Mannar, Gothatuva gibi bölgelerinde ihtiyaç sahibi aileleri belirleyerek gıda kolisi dağıttı.

Pirinç, un, hurma, mercimek, şeker ve yağ gibi temel gıda malzemelerinden oluşan ramazan kolileri ihtiyaç sahibi 750 aileye ulaştırıldı.

Başkent Kolombo'daki dağıtım programına, Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Rakibe Demet Şekercioğlu ve Büyükelçilik personeli katıldı.

Arakanlı çocuklara bayram hediyesi

Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde bulunan sığınmacı kampında 7 Ocak'ta meydana gelen yangında kullanılamaz hale gelen oyun parkı yenilendi.

Park, Ramazan Bayramı'ndan önce düzenlenen resmi açılış töreniyle çocukların kullanımına açıldı.

Açılış töreninde konuşan kamp sorumlusu Ahsan Habib, "Türkiye her alanda Bangladeş hükümetinin yanında olduğu gibi Arakanlı sığınmacıları da unutmuyor, krizin yönetilmesine TİKA gibi kurumlarıyla katkı sağlıyor. Bu güzel hediyeyi çocuklarımız asla unutmayacak." ifadelerini kullandı.