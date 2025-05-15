TİKA Sudan'da 'Güvenli Ev' Merkezini Açtı - Son Dakika
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TİKA Sudan'da 'Güvenli Ev' Merkezini Açtı

TİKA Sudan\'da \'Güvenli Ev\' Merkezini Açtı

TİKA, Sudan'daki savaş mağduru kadın ve kız çocukları için rehabilitasyon merkezi açtı.

15.05.2025 18:50
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PORT Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Sudan'ın geçici idari merkezi konumundaki Port Sudan'da, 15 Nisan 2023'ten beri devam eden çatışmalardan etkilenen kadın ve kız çocuklarının rehabilitasyonu ve eğitimi için hayata geçirdiği "Güvenli Ev" adı verilen merkez törenle açıldı.

TİKA'nın bu yıl Türkiye'de ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında hazırladığı merkeze yönelik proje, Sudan Kızıldeniz Eyaleti Sosyal Kalkınma Bakanlığı himayelerinde ve Bit Makali Ulusal Derneği ile işbirliğinde yürütüldü.

Projede, çatışmaların yaşandığı başkent Hartum, Cezira ve Sinnar eyaletlerinden gelen ve cinsel istismar, zorla evlendirilme gibi durumlara maruz kalan kadın ve kız çocuklarının psikolojik tedavi görmeleri, tedaviden sonra gelir sağlamaları için eğitilmeleri hedefleniyor.

Merkezin açılış törenine, Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Muhammed Nur, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, TİKA Sudan Koordinatörü Galip Yılmaz, Bit Makali Ulusal Derneği Başkanı Lubna Abdurrahman ve yerel yetkililer katıldı.

Çalışarak tedavi modeli

Vali Nur, törenin ardından yaptığı açıklamada, TİKA ve Bit Makali Ulusal Derneği işbirliğinde yapılan projede "çalışarak tedavi" modeli uygulanacağına işaret etti.

TİKA'nın eyalette yaptığı ve yapmayı planladığı projeleri için teşekkür eden Nur, Sevakin Adası'nda yapılan işlere dikkati çekerek, "Eyalet hükümeti ve halkı adına TİKA'ya, Türk Büyükelçiliğine ve hükümetine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yıldız ise "Burası savaş mağduru olan kadınların rehabilitasyonuna yönelik bir merkez. Merkezde cinsel şiddete ve cinsel istismara maruz kalmış kadınların sadece psikolojik rehabilitasyonu değil aynı zamanda hayata yeniden kazandırılmaları için faaliyetler yürütülüyor." dedi.

TİKA'nın merkezin altyapısını güçlendirdiğini, kadınların rehabilitasyon sürecinde meslek edinmeleri için gerekli alet ve edevatları sağladığını ifade eden Yıldız, "TİKA, dikiş makinelerinden yemek yaparak geçimlerini sağlamalarına yönelik malzemelere kadar gerekli alet ve makineleri tedarik etti." şeklinde konuştu.

"Türkiye Sudanlıların yanında durmaya devam edecek"

Yıldız, şunları kaydetti:

"Sudan'da savaş bir gün bitecek. Sudan halkı ve Sudan devleti muzaffer çıkacak. Türkiye Cumhuriyeti ve TİKA da bu dönemde olduğu gibi savaştan çıktıktan sonraki dönemde de Sudan'ın ve Sudanlıların yanında durmaya devam edecek. Bu proje de bunun bir göstergesi. Sağlık başta olmak üzere farklı alanlarda projeler yapmaya devam edeceğiz."

TİKA Koordinatörü Yılmaz da insana değer katan ve insanı yücelten projeler yapmaya devam ettiklerini dile getirerek, bugün savaş mağduru kadınların rehabilitasyon ve eğitim merkezinin açılışını gerçekleştirdiklerini anlattı.

TİKA'nın Sudan'daki geçmişinin uzun olduğunu hatırlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"2006 yılından beri Sudan'da farklı alanlarda 750'nin üzerinde projeye imza attık. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz projede de 2023'ten beri ülkede süren savaştan etkilenen toplumun en zayıf kesimi olarak nitelendirilen, bedensel ve cinsel şiddete uğrayan kadınların rehabilite olmaları, sonraki hayata hazırlanmaları, kendilerini güvende ve korkusuz hissetmeleri hedeflendi."

Yılmaz, TİKA olarak Türk halkının Sudan'daki kardeşlerine desteğini iletmeye devam edeceklerini ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA Sudan'da 'Güvenli Ev' Merkezini Açtı - Son Dakika

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