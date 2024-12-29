TİKA Suriye Çalışmalarına Yeniden Başladı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, 61 yıllık Baas rejiminin düşmesinin ardından TİKA'nın Suriye'de çalışmalarına yeniden başladığını bildirdi.

Kayalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın 1995'ten 2011'e kadar Suriye'nin farklı şehirlerinde 150'ye yakın projeyi hayata geçirdiğini ifade ederek, Mart 2010'da hizmete başlayan TİKA Şam Program Koordinasyon Ofisinin, ülkedeki çatışmalar nedeniyle Kasım 2011'de faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldığını anımsattı.

Kayalar, TİKA'nın uzun yıllar devam eden çatışma sürecinde de Suriye halkına yönelik desteklerine devam ettiğini, bu süreçte özellikle ülkenin kuzeyinde yapılan operasyonlarla güvenli hale getirilen bölgelerde yaşayan Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çok sayıda kalkınma ve insani yardım projesi hayata geçirildiğini söyledi.

Bu projeler arasında ekipman temininden meslek edindirme kurslarına, çeşitli alanlarda üretim atölyeleri ve laboratuvar kurulumundan sağlığa, eğitimden kapasite geliştirmeye kadar birçok alanda çok sayıda projenin yer aldığını anlatan Kayalar, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ülke içindeki koşulları değiştirdiğini, çatışma ortamının ülke genelinde ortadan kalkmasıyla sükunet, istikrar ve yeniden inşa sürecine imkan tanıyan bir döneme girildiğini vurguladı.

"TİKA, görevlendirdiği ekipleri sahaya göndermiştir"

Kayalar, kurumunun önceki dönemlerde Suriye'nin farklı bölgelerinde elde ettiği saha tecrübesini bugün daha geniş bir alanda paylaşmanın gayreti içerisinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yeni dönemde Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları doğrultusunda TİKA, hızlı bir şekilde harekete geçerek çalışmalara başlamış ve görevlendirdiği ekipleri sahaya göndermiştir. Şam'daki TİKA ofisinin en kısa sürede yeniden açılması planlanmaktadır.

Gönderilen ekiplerin de yardımıyla sahada neler yapılabileceği konusunda tespit çalışmalarına başlanmıştır. Önceki dönemde planlanan ancak ülkedeki çatışma koşulları nedeniyle hayata geçirilemeyen projelerin yanı sıra sahada öncelikli olarak ihtiyaç duyulan ve talep edilen projelerle ilgili planlama çalışması yapılmaktadır."

"Sahadaki somut projelerimize vakit kaybetmeden başlamış durumdayız"

TİKA'nın Suriye'de Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçilik ve bölgede faaliyet gösteren ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve uyum içerisinde çalışmalara katkıda bulunacağını söyleyen Kayalar, "TİKA olarak sahadaki somut projelerimize vakit kaybetmeden başlamış durumdayız. İlk olarak çalışmalarına başladığımızı sosyal medya aracılığıyla duyurduğumuz İbn-i Arabi Camii haziresinde bulunan kabristanın korunması, onarımı ve çevre düzenlemesine yönelik işleri tamamlamak istiyoruz." dedi.

Kayalar, gelecek dönemde öncelikle temel faaliyet alanları olan kalkınma işbirliği projelerinin sayısını ve çeşitliliğini artırarak bunları Suriye geneline yaymayı hedeflediklerini dile getirdi.

Suriye'nin yeniden inşası sürecinde insanların hayatlarına dokunan, istihdamı destekleyen, üretimi artıran ve gelir getiren projeleri önemli gördüklerini aktaran Kayalar, Suriye'nin başta Halep ve Şam olmak üzere birçok bölgesinde ortak kültürel mirasa ait eserler bulunduğunu, bunların büyük bir kısmının çatışma sürecinde zarar gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"İlk etapta bunların tespiti ve planlamasına yönelik çalışmaları ivedilikle başlatmayı arzu ediyoruz. Suriye'nin kendine yetebilen ve müreffeh bir ülke olabilmesi için yapılması gereken çok fazla iş ve çözülmesi gereken çok fazla problem bulunduğunu göz ardı edemeyiz. Bu durumun farkında olarak bizler de imkanlarımız nispetinde elimizden gelenin fazlasını yapmaya ve en iyi şekilde ülkemizin çabalarına katkı vermeye çalışacağız.

Daha aktif ve sürekli sahada olmayı planladığımız önümüzdeki dönemde yürüttüğümüz proje ve faaliyetlerin bilgi ve duyurularını çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyunun istifadesine sunmaya devam edeceğiz."